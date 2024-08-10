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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Гимнастки Китая с тренером из России впервые завоевали золото Олимпиады

Гимнастки сборной Китая с тренером из России впервые завоевали золото Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сборная Китая, тренером которой является россиянка Анастасия Близнюк, одержала победу в Париже в командном многоборье. Вторыми стали израильтянки, третьими — болгарки
Фото: Naomi Baker / Getty Images
Фото: Naomi Baker / Getty Images

Сборная Китая завоевала золото в командном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

Дин Синьи, Го Цици, Хао Тин, Хуан Чжанцзян и Ван Ланьцзин показали результат 69,800 балла.

Второе место заняла сборная Израиля (68,850), третье — команда Италии (68,100).

«Российское» золото китайских гимнасток. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Для Китая это первое в истории золото в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Ранее было только одно серебро в командах на Играх-2008.

Тренером сборной Китая является Анастасия Близнюк, двукратная олимпийская чемпионка в командном многоборье в составе сборной России.

Израиль же завоевал свою первую в истории олимпийскую награду в художественной гимнастике.

Накануне представляющая Германию Дарья Варфоломеев, уроженка Барнаула, завоевала золото в личном многоборье.

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Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Олимпиада-2024 Китай
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