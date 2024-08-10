Гимнастки Китая с тренером из России впервые завоевали золото Олимпиады
Сборная Китая завоевала золото в командном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.
Дин Синьи, Го Цици, Хао Тин, Хуан Чжанцзян и Ван Ланьцзин показали результат 69,800 балла.
Второе место заняла сборная Израиля (68,850), третье — команда Италии (68,100).
Для Китая это первое в истории золото в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Ранее было только одно серебро в командах на Играх-2008.
Тренером сборной Китая является Анастасия Близнюк, двукратная олимпийская чемпионка в командном многоборье в составе сборной России.
Израиль же завоевал свою первую в истории олимпийскую награду в художественной гимнастике.
Накануне представляющая Германию Дарья Варфоломеев, уроженка Барнаула, завоевала золото в личном многоборье.
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