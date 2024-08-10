Впервые в истории на Олимпиаде баскетболисты сделали два трипл-дабла

Сборная Сербии в матче за бронзу обыграла Германию. Никола Йокич набрал 19 очков, сделал 12 подборов и 11 передач. Ранее в полуфинале Леброну Джеймсу также удалось оформить трипл-дабл

Никола Йокич (справа) (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Сборная Сербии по баскетболу обыграла команду Германии со счетом 93:83 в матче за бронзу олимпийского турнира в Париже.

Лидер сборной Сербии Никола Йокич, чемпион НБА-2023 и трехкратный обладатель награды самому ценному игроку сезона (2021, 2022, 2024), сделал трипл-дабл — 19 очков, 12 подборов, 11 передач.

Это первая Олимпиада в истории, в которой было два трипл-дабла. Первый сделал Леброн Джеймс в полуфинальном матче с Сербией.

Звезда сборной США был первым баскетболистом в истории, кому удалось дважды оформить трипл-дабл на Олимпиаде. Первый был в Лондоне в 2012 году.

Всего в истории Олимпийских игр до Парижа было четыре трипл-дабла. Помимо Леброна его делали Александр Белов (в матче за СССР против Канады в 1976 году) и Лука Дончич (в матче за Словению против Франции в 2021 году).

В финале в Париже сборная США позднее 10 августа сыграет против Франции.