Впервые в истории на Олимпиаде баскетболисты сделали два трипл-дабла
Сборная Сербии по баскетболу обыграла команду Германии со счетом 93:83 в матче за бронзу олимпийского турнира в Париже.
Лидер сборной Сербии Никола Йокич, чемпион НБА-2023 и трехкратный обладатель награды самому ценному игроку сезона (2021, 2022, 2024), сделал трипл-дабл — 19 очков, 12 подборов, 11 передач.
Это первая Олимпиада в истории, в которой было два трипл-дабла. Первый сделал Леброн Джеймс в полуфинальном матче с Сербией.
Звезда сборной США был первым баскетболистом в истории, кому удалось дважды оформить трипл-дабл на Олимпиаде. Первый был в Лондоне в 2012 году.
Всего в истории Олимпийских игр до Парижа было четыре трипл-дабла. Помимо Леброна его делали Александр Белов (в матче за СССР против Канады в 1976 году) и Лука Дончич (в матче за Словению против Франции в 2021 году).
В финале в Париже сборная США позднее 10 августа сыграет против Франции.
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