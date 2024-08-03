Какие скандалы произошли на Олимпийских играх в Париже

На прошлой неделе стартовали летние Олимпийские игры. За что получили штраф канадские футболистки, почему выгнали бразильянку из Олимпийской деревни — в материале «РБК Спорт»

Фото: WangDongZhen / Global look press

Церемония открытия

Церемонии открытия, которая прошла в пятницу, подверглась многочисленной критике как пользователей сети, так и религиозных, общественных деятелей и политиков. Наибольшее возмущение вызвала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, в которой участвовали бородатая женщина и переодетые женщинами мужчины.

Основатель Tesla, SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал пародию проявлением «вопиющего неуважения» к христианам.

Ситуация была накалена до такой степени, что Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за произошедшее. Там заявили, что целью организаторов было прославление общности и толерантности. В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль. При этом МОК не стал уточнять, о каких моментах идет речь.

Оплошность с гимном

На Олимпиадах оплошности с гимнами случаются часто. В Париже первыми пострадали баскетболисты команды Южного Судана. Свой дебютный матч на Олимпиаде африканцы проводили против сборной Пуэрто-Рико. Перед игрой на арене вместо нужной мелодии включили гимн Судана. Баскетболисты Южного Судана были в недоумении, болельщики кричали и размахивали флагами. Организаторы, поняв ошибку, остановили музыку.

Во время паузы баскетболисты Пуэрто-Рико и все зрители стали аплодировать в знак солидарности с командой Южного Судана. Через некоторое время организаторы включили правильный гимн. Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дешам на брифинге принесла извинения за оплошность.

Примечательно, что во время парада спортсменов сборную Южной Кореи представили как команду КНДР, из-за чего последовал протест из Сеула.

Осужденный за изнасилование спортсмен

Голландца Стивена ван де Вельде освистали перед стартом матча сборной Нидерландов с командой Италии по пляжному волейболу. Во время объявления фамилии ван де Вельде последовал свист болельщиков. Партнера де Вельде, а также итальянцев болельщики встретили аплодисментами.

Причиной такой реакции трибун могла стать история с ван де Вельде, которая случилась 10 лет назад. В 2014 году он приехал в английский город Милтон-Кинс в гости к девушке, с которой он познакомился в соцсетях. На тот момент ему было 19 лет, а девушке 12 лет. После секса с ней спортсмен был обвинен по уголовной статье, поскольку по британским законам любой половой контакт с несовершеннолетним лицом приравнивается к изнасилованию, вне зависимости от согласия. Через два года ван де Вельде приговорили к четырем годам заключения.

Отмененный гол Аргентины

Один из самых удивительных матчей в истории футбола произошел на групповой стадии. Матч сборных Аргентины и Марокко был прерван на два часа из-за беспорядков, встречу доиграли без зрителей. При счете 2:1 в пользу марокканцев, на 16-й добавленной ко второму тайму минуте Кристиан Медина забил второй гол аргентинцев. Сразу после гола болельщики сборной Марокко выбежали на поле, а на газон и в игроков полетели посторонние предметы.

Команды в сопровождении служб охраны ушли в подтрибунные помещения. Однако позднее выяснилось, что матч не завершен, а только приостановлен. Через два часа, после перерыва команды вышли на поле и судья объявил, что после видеопросмотра второй гол аргентинцев отменен из-за офсайда. За оставшиеся три минуты, что команды должны были провести на поле счет не изменился. Игра завершилась победой марокканцев со счетом 2:1.

После игры главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано назвал судейство цирком. А легендарный нападающий Лионель Месси словом невероятно оценил произошедшее.

Санкции к сборной Канады

Дисциплинарный комитет ФИФА наказал женскую сборную Канады за шпионаж. Дело в том, что члены тренерского штаба команды использовали дроны для наблюдения за тренировкой соперниц из Новой Зеландии. Наказание было суровым — канадская федерация оштрафована на 200 тыс. швейцарских франков ($226 тыс.), а сборная лишена шести очков на групповом турнире на Играх-2024.

Более того, тренера сборной Беверли Пристман, ее ассистентку Жасмин Мандер и аналитика Джозеф Ломбарди отстранили от любой связанной с футболом деятельности сроком на один год. Присман после вердикта извинилась за произошедшее.

Инциденты со сборной Израиля

Еще до начала олимпиады Палестинский олимпийский комитет обвинил МОК в «двойных стандартах» после решения разрешить Израилю участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже. На самих играх уже произошло несколько инцидентов, связанных с антиизраильской позицией.

Перед футбольным матчем против команды Мали гимн Израиля подвергся свисту болельщиков. После начала игры израильских игроков освистывали каждый раз, когда они касались мяча. Сотрудники службы безопасности также предотвращали стычки между болельщиками, которые происходили на стадионе.

29 июля трехкратный чемпион Африки, алжирский дзюдоист Мессауд Дрис был дисквалифицирован перед первой схваткой на Олимпиаде в Париже с израильтянином Тохаром Бутбулем. Спортсмен провалил взвешивание перед поединком.

По мнению Национального олимпийского комитета Израиля Дрис специально не уложился в 73 кг, чтобы его сняли с соревнований, и что такому поведению нет места в спорте.

Недовольство азербайджанцев

Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Азербайджана направили совместное письмо в МОК с протестом. Они сочли «дискриминационными» заявления телекомментаторов канала France 2 во время парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады. Комментаторы, в частности, обвинили Азербайджан в столкновениях с Арменией, назвали Армению другом Франции и отметили, что прошлый год запомнился армянскому народу потерей Нагорного Карабаха.

Такие заявления азербайджанцы назвали неуважительными и обвинили телеканал в нарушении Олимпийской хартии. Азербайджанская сторона предложила МОК выступить с протестом в адрес правительства и национального Олимпийского комитета Франции. Ответа МОК пока не последовало.

Агрессивная бразильянка

Олимпийский комитет Бразилии приняли решение об отстранении пловчихи Аны Каролины Виейры от Олимпиады. Дело в том, что она с бойфрендом Габриэлем Сантосом без разрешения тренеров ночью покинули Олимпийскую деревню. Более того, пара выложила публикации своей прогулки в социальных сетях.

Изначально Каролину не собирались выгонять из команды, ограничившись предупреждением. Но, как заявляет Бразильский олимпийский комитет, девушка «агрессивно» и «неуважительно» отнеслась к предупреждению, после чего ее выгнали из сборной.

Провалившая тест на гендер

Один из главных скандалов первой недели олимпиады — боксерский поединок между итальянкой Анджелой Карини и алжирки Иман Хелиф, которую год назад Международная ассоциация бокса (IBA) дисквалифицировала после биохимического теста на гендерное соответствие. Однако МОК допустили ее до Олимпиады в Париже.

Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой против Хелиф. Итальянка назвала поединок несправедливым. В течение короткого поединка Карини пропустила несколько ударов и попросила остановить бой. При объявлении победителя итальянка отказалась пожать сопернице руку, а затем опустилась посреди ринга на колени и заплакала.

После поединка различные федерация отреагировали на произошедшее. IBA осудила участие Хелиф. В МОК заявили, что каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. На следующий день после боя Карини объявила о завершении карьеры.

Недовольство Сеной

Вода в Сене и ее чистота — предмет споров не первый год. В июле мэр Парижа Анн Идальго даже искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования. Однако спортсмены не поддержали Идальго. Так об «отвратительном запахе» Сены заявила шведская триатлонистка Тильда Монссон: «Она [вода] коричневая и отвратительно пахнет. Нужно проверить, не заболею ли я теперь».

Триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов пожаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Рахел Кламер из Нидерландов после заплыва заявила телеканалу RTL, что «плавать в Сене было отвратительно». По ее словам, течение в реке создавало дополнительные препятствия, в результате превратив заплыв «в настоящую лотерею».

Ее соотечественница Майя Кингма сказала, что допускать подобные риски стыдно. «Я рада, что соревнование состоялось, но такое напряжение — не то, что я могла бы повторить». О негативных последствиях заплыва Кингма старалась не думать.

Обнимашки судьи

Австралийского судью Бена Лоу отстранили от работы на Олимпийских играх из-за фотографии, на которой он приобнял участника Олимпиады, звезду серфинга Итана Юинга. Международная ассоциация серфинга (ISA) лишила Лоу полномочий, после того как снимок попал в Сеть.

С Лоу на фотографии позировали тренер Беде Дарбидж, серфер Итан Юинг и судья Бен Лоу. Кадр, спровоцировавший скандал, на своей странице разместил журналист и серфер из Бразилии Педро Скуби. Фото серфер опубликовал с подписью: «Эти три парня из Straddie (Норт-Страдброк, остров в Австралии. — «РБК Спорт») делают свое дело на Олимпиаде».