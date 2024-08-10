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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Провалившая гендерный тест боксерша ответила хейтерам после победы на ОИ

Боксерша Хелиф о победе на Олимпиаде: враги не могут переварить мой успех
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Алжирка Иман Хелиф, которая завоевала золото Олимпиады в Париже в весовой категории до 66 кг, заявила, что «враги не могут переварить ее успех»
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Алжирская боксерша Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, назвала победу на Играх ответом на яростную кампанию против нее. Слова Хелиф цитирует Reuters.

«Эта золотая медаль — лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут переварить мой успех», — заявила Хелиф.

Хелиф накануне завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг, победив в финальном поединке китаянку Ян Лю. «Это была моя мечта. Восемь лет без сна. Восемь лет, я устала. Теперь я олимпийская чемпионка. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить всех людей, которые пришли поддержать меня. Всех людей, весь Алжир, Париж», — добавила 25-летняя Хелиф.

Провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде
Спорт
Иман Хелиф

Хелиф была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

Провалившая гендерный тест боксерша ответила хейтерам после победы на ОИ
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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 бокс Иман Хелиф гендерный тест
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