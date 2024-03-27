Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное

Суд назвал имена новых фигурантов дела о теракте. Число жертв достигло 140 человек, 80 пострадавших остаются в больницах. МЧС завершило аварийно-спасательные работы. Главное о ЧП

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Главное к 15:00 мск

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140. Один из пострадавших умер в больнице в среду, несмотря на усилия врачей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди жертв нападения трое детей. К настоящему времени опознаны около 120 погибших.

Еще свыше 180 получили ранения. В больницах до сих пор остаются 80 человек. Крайне тяжелым остается состояние четырех пациентов. 19 пациентов, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, рассказал Мурашко.

Спасатели МЧС России завершили поисковую операцию на месте. По оценкам ведомства, людей под завалами больше нет. Всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 куб. м обрушившихся конструкций. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники, говорится в сообщении МЧС. Площадь обрушения крыши составила 7 тыс. кв. м. Концертный зал выгорел полностью.

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Первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след», заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, нападение готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы причастны к нападению. Он также не исключил, что американские и английские спецслужбы могут быть причастны к атаке, однако, отметил Бортников, заказчики пока еще не установлены. Киев причастность к теракту ранее отрицал.

Уже на следующий день после теракта ФСБ сообщила о задержании 11 человек. К настоящему времени известны имена восьмерых из них, все они арестованы. Четверых следствие считает непосредственными участниками нападения. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Еще четырех фигурантов обвиняют в оказании помощи нападавшим.

После теракта многие политики начали говорить о необходимости возвращения в России смертной казни. При этом, как заявил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, приговорить к такому наказанию террористов, совершивших атаку на «Крокус», невозможно, поскольку такое наказание не предусмотрено действующей редакцией Уголовного кодекса.

Хронология событий

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», расположенный рядом с МКАД в Красногорске, произошло 22 марта около 20:00 мск. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

Вот хронология нападения, которую глава СК Александр Бастрыкин озвучил 25 марта: Четверо террористов подъехали к «Крокус Сити Холлу» на легковом Renault еще в 18:54 и стали дожидаться посетителей.

Стрельбу из автоматов они открыли в 19:58 мск: сначала преступники стреляли по находившимся на улице посетителям, а потом прошли в холл и зрительный зал, где продолжали вести стрельбу по всем замеченным людям.

Затем нападавшие подожгли зал с помощью бензина, который они принесли с собой.

В 20:11 мск террористы покинули здание. Уезжая на том же автомобиле, они сбили семью с двумя детьми.

Здание развлекательного комплекса было охвачено огнем. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. м. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля. Локализовать возгорание удалось около 1:00 мск. А окончательно потушить его удалось только вечером 23 марта.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в здание не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра и открыли стрельбу.

Анализ записей с видеокамер показал, что террористы хорошо ориентировались в здании, они «заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», говорят источники РБК. О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны — стреляли в первую очередь по ним. Также силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что те могут иметь опыт боевых действий.

ЧП произошло перед концертом группы «Пикник», он должен был начаться в 20:00 мск. Сами музыканты не пострадали. Но, как сообщил их концертный директор Юрий Чернышевский, погибла его помощница Екатерина Кушнер. Ближайший концерт «Пикник», который намечен на 27 марта в Петербурге, решил посвятить памяти жертв теракта. Собранные средства группа обещает передать пострадавшим и семьям погибших.

Поисковая операция продолжалась почти четыре дня и завершилась только к вечеру 26 марта.

24 марта был объявлен по всей стране днем траура.

Ущерб, полученный концертным залом «Крокус Сити Холл», может составить от 9,5 млрд до 11,4 млрд руб., заявил «РИА Новости» вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. Он предположил, что на восстановление потребуется не менее восьми-десяти месяцев. Решать, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», его владелец Араз Агаларов будет, принимая во внимание «общее мнение страны по этому поводу» и видение правительства, заявил сын бизнесмена Эмин Агаларов в интервью телеканалу РБК. Он добавил, что концертный зал, открытый в 2009 году, строится по нормативам с использованием огнестойких материалов — иначе его не дали бы ввести в эксплуатацию.

Ход расследования и версии следствия

Еще в ночь на субботу Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на пост группировки в Telegram сообщили, что ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Неназванные официальные лица США заявили New York Times и Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России).

Но российские силовики и политики поставили эту версию под сомнение. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев одним из первых — еще в вечером 22 марта — артикулировал версию о том, что за нападением может стоять Киев.

Вскоре после поста Медведева в телеграм-канале советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев отношения к теракту не имеет. Позже его слова подтвердил МИД Украины.

23 марта президент России Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, заявил, что четверо задержанных исполнителей теракта «пытались скрыться и двигались в сторону Украины». Там, по предварительной информации, «украинская сторона подготовила для них окно для перехода госграницы», сказал он.

25 марта Путин заявил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но Россию интересует, кто заказчик нападения. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года», и Москва видит, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».

Глава МИД России Сергей Лавров 26 марта сказал, что Россия ведет самостоятельное расследование и помощь западных стран ей не нужна. Он счел «удобной» для Запада версию о том, что за терактом стоит «Исламское государство».

26 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил о причастности к нападению украинских спецслужб. Он также не исключил, что причастны к атаке могут быть американские и английские спецслужбы, однако, отметил Бортников, заказчики пока еще не установлены.

Версию об «украинском следе» поддержал и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атакой Украина или запрещенное «Исламское государство», он заявил: «Конечно, Украина».

Что известно о задержанных

Еще в ночь на 23 марта «РИА Новости» и «Коммерсантъ» сообщили, что участники нападения скрылись на белом Renault Symbol.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Утром 23 марта депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых. По его словам, ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области полиция потребовала остановиться автомобиль Renault. Подозреваемые пытались скрыться, их преследовали, была открыта стрельба, и машина перевернулась. «Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», — сообщил Хинштейн.

Деревня Хацунь находится в районе 371-го км трассы М-3 «Украина», где ограничивалось движение.

Фото: Яндекс.Карты

В 11:00 мск 23 марта Кремль сообщил, что глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

В 13:18 мск 23 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса задержанного после теракта в «Крокусе». Мужчина заявил, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб., а готовился к теракту он, слушая «проповедника» в Telegram. По словам допрашиваемого, он прилетел из Турции 4 марта.

Симоньян также опубликовала видео допроса еще одного задержанного, его она назвала «главарем упырей». На кадрах мужчина через переводчика рассказывает, что жил в хостеле на севере Москвы с еще одним человеком по имени Мухаммад около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.

Кадры с третьим задержанным показал RT. На видео мужчина заявляет, что не говорит по-русски, оперативники несколько раз спрашивают его имя — и он неразборчиво называет его, ему 30 лет. По словам подозреваемого, оружие они выбросили где-то по дороге. Лицо мужчины в крови, голова перевязана. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось».

В ночь на 25 марта четверо предполагаемых участников нападения — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов — предстали перед Басманным судом. Их отправили под арест до 22 мая.

Вечером 25 марта Басманный суд арестовал еще трех фигурантов дела. Степень их родства не уточняется, но у них одинаковая фамилия, а у двоих отчество соответствует имени третьего: Аминчон Исроилович Исломов, Диловар Исроилович Исломов и Исроил Ибрагимович Исломов.

Про одного из них — Диловара Исломова — известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Аминчон Исломов также женат, является многодетным отцом. Другие подробности о нем и Исроиле Исломове пока неизвестны.

СК считает, что Аминчона и Диловара Исломова в состав террористической группы вовлек Шамсидин Фаридуни, арестованный днем ранее.

Источник «РИА Новости» утверждает, что именно таксисту Диловару Исломову ранее принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов этот автомобиль продал, сообщает агентство.

26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела Алишера Касимова. Он уроженец Киргизии, но имеет гражданство России. Живет в Путилково Красногорского района. В суде он рассказал, что познакомился с исполнителями теракта, когда сдавал квартиру на «Авито».

В Душанбе (семеро из восьмерых обвиняемых имеют гражданство Таджикистана) проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых, пишут Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Их допросили российские следователи.

Что рассказывают очевидцы

Стрельба началась около 20:00, рассказала РБК очевидица по имени Ольга. «Мы были наверху, на бельэтаже и даже не сразу сообразили, что выстрелы настоящие, так как она были глухие. Но внизу началась паника, люди бежали через сцену. Мы спаслись практически первыми, выбежали по лестнице на улицу и оттуда в метро», — сказала она.

«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — отметила в беседе с РБК другая очевидица Светлана.

«Мы были где-то без 15 минут [восемь] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити Холла». Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненых тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.

Посетительница концерта в «Крокусе» Дарья рассказала в программе ЧЭЗ на телеканале РБК, что находилась на балконе концертного зала и изначально не поняла серьезность происходящего, но заметила убегающих билетеров: «Как будто бы, если бы они кричали: «Стрельба, ложитесь!», возможно, спаслось бы больше людей, и если людей брали бы с собой». По словам Дарьи, на лестнице, куда она позже вышла, чтобы спастись, люди сообщали о тупиках этажами выше и ниже, в итоге покинуть здание и выйти на парковку девушке удалось, по ее словам, через служебное помещение.

Про «Крокус Сити Холл» Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В 2023 году Crocus Group заняла седьмое место в списке крупнейших рантье журнала Forbes с годовым доходом в $255 млн. Группе принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

Международная реакция

Совбез ООН «решительно осудил гнусный теракт» в Москве. В заявлении содержится призыв ко всем государствам активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к преступлению.

Страны должны взаимодействовать для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — сказал он.

Евросоюз шокирован сообщениями о теракте в подмосковном «Крокусе», заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими россиянами», — сказал он.

Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу. Белый дом выступил с осуждением теракта.