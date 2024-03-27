Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Главное к 15:00 мск
- Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140. Один из пострадавших умер в больнице в среду, несмотря на усилия врачей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди жертв нападения трое детей. К настоящему времени опознаны около 120 погибших.
- Еще свыше 180 получили ранения. В больницах до сих пор остаются 80 человек. Крайне тяжелым остается состояние четырех пациентов. 19 пациентов, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, рассказал Мурашко.
- Спасатели МЧС России завершили поисковую операцию на месте. По оценкам ведомства, людей под завалами больше нет. Всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 куб. м обрушившихся конструкций. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники, говорится в сообщении МЧС. Площадь обрушения крыши составила 7 тыс. кв. м. Концертный зал выгорел полностью.
- Первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след», заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, нападение готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы причастны к нападению. Он также не исключил, что американские и английские спецслужбы могут быть причастны к атаке, однако, отметил Бортников, заказчики пока еще не установлены. Киев причастность к теракту ранее отрицал.
- Уже на следующий день после теракта ФСБ сообщила о задержании 11 человек. К настоящему времени известны имена восьмерых из них, все они арестованы. Четверых следствие считает непосредственными участниками нападения. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Еще четырех фигурантов обвиняют в оказании помощи нападавшим.
- После теракта многие политики начали говорить о необходимости возвращения в России смертной казни. При этом, как заявил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, приговорить к такому наказанию террористов, совершивших атаку на «Крокус», невозможно, поскольку такое наказание не предусмотрено действующей редакцией Уголовного кодекса.
Хронология событий
Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», расположенный рядом с МКАД в Красногорске, произошло 22 марта около 20:00 мск. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».
Вот хронология нападения, которую глава СК Александр Бастрыкин озвучил 25 марта:
- Четверо террористов подъехали к «Крокус Сити Холлу» на легковом Renault еще в 18:54 и стали дожидаться посетителей.
- Стрельбу из автоматов они открыли в 19:58 мск: сначала преступники стреляли по находившимся на улице посетителям, а потом прошли в холл и зрительный зал, где продолжали вести стрельбу по всем замеченным людям.
- Затем нападавшие подожгли зал с помощью бензина, который они принесли с собой.
- В 20:11 мск террористы покинули здание. Уезжая на том же автомобиле, они сбили семью с двумя детьми.
- Здание развлекательного комплекса было охвачено огнем. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. м. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля. Локализовать возгорание удалось около 1:00 мск. А окончательно потушить его удалось только вечером 23 марта.
- Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в здание не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра и открыли стрельбу.
- Анализ записей с видеокамер показал, что террористы хорошо ориентировались в здании, они «заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», говорят источники РБК. О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны — стреляли в первую очередь по ним. Также силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что те могут иметь опыт боевых действий.
ЧП произошло перед концертом группы «Пикник», он должен был начаться в 20:00 мск. Сами музыканты не пострадали. Но, как сообщил их концертный директор Юрий Чернышевский, погибла его помощница Екатерина Кушнер.
Ближайший концерт «Пикник», который намечен на 27 марта в Петербурге, решил посвятить памяти жертв теракта. Собранные средства группа обещает передать пострадавшим и семьям погибших.
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Поисковая операция продолжалась почти четыре дня и завершилась только к вечеру 26 марта.
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24 марта был объявлен по всей стране днем траура.
Ущерб, полученный концертным залом «Крокус Сити Холл», может составить от 9,5 млрд до 11,4 млрд руб., заявил «РИА Новости» вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. Он предположил, что на восстановление потребуется не менее восьми-десяти месяцев.
Решать, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», его владелец Араз Агаларов будет, принимая во внимание «общее мнение страны по этому поводу» и видение правительства, заявил сын бизнесмена Эмин Агаларов в интервью телеканалу РБК. Он добавил, что концертный зал, открытый в 2009 году, строится по нормативам с использованием огнестойких материалов — иначе его не дали бы ввести в эксплуатацию.
Ход расследования и версии следствия
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Еще в ночь на субботу Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на пост группировки в Telegram сообщили, что ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Неназванные официальные лица США заявили New York Times и Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России).
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Но российские силовики и политики поставили эту версию под сомнение. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев одним из первых — еще в вечером 22 марта — артикулировал версию о том, что за нападением может стоять Киев.
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Вскоре после поста Медведева в телеграм-канале советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев отношения к теракту не имеет. Позже его слова подтвердил МИД Украины.
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23 марта президент России Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, заявил, что четверо задержанных исполнителей теракта «пытались скрыться и двигались в сторону Украины». Там, по предварительной информации, «украинская сторона подготовила для них окно для перехода госграницы», сказал он.
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25 марта Путин заявил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но Россию интересует, кто заказчик нападения. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года», и Москва видит, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».
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Глава МИД России Сергей Лавров 26 марта сказал, что Россия ведет самостоятельное расследование и помощь западных стран ей не нужна. Он счел «удобной» для Запада версию о том, что за терактом стоит «Исламское государство».
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26 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил о причастности к нападению украинских спецслужб. Он также не исключил, что причастны к атаке могут быть американские и английские спецслужбы, однако, отметил Бортников, заказчики пока еще не установлены.
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Версию об «украинском следе» поддержал и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли за атакой Украина или запрещенное «Исламское государство», он заявил: «Конечно, Украина».
Что известно о задержанных
- Еще в ночь на 23 марта «РИА Новости» и «Коммерсантъ» сообщили, что участники нападения скрылись на белом Renault Symbol.
- Утром 23 марта депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых. По его словам, ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области полиция потребовала остановиться автомобиль Renault. Подозреваемые пытались скрыться, их преследовали, была открыта стрельба, и машина перевернулась. «Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», — сообщил Хинштейн.
- Деревня Хацунь находится в районе 371-го км трассы М-3 «Украина», где ограничивалось движение.
- В 11:00 мск 23 марта Кремль сообщил, что глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».
- В 13:18 мск 23 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса задержанного после теракта в «Крокусе». Мужчина заявил, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб., а готовился к теракту он, слушая «проповедника» в Telegram. По словам допрашиваемого, он прилетел из Турции 4 марта.
- Симоньян также опубликовала видео допроса еще одного задержанного, его она назвала «главарем упырей». На кадрах мужчина через переводчика рассказывает, что жил в хостеле на севере Москвы с еще одним человеком по имени Мухаммад около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.
- Кадры с третьим задержанным показал RT. На видео мужчина заявляет, что не говорит по-русски, оперативники несколько раз спрашивают его имя — и он неразборчиво называет его, ему 30 лет. По словам подозреваемого, оружие они выбросили где-то по дороге. Лицо мужчины в крови, голова перевязана. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось».
- В ночь на 25 марта четверо предполагаемых участников нападения — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов — предстали перед Басманным судом. Их отправили под арест до 22 мая.
- Вечером 25 марта Басманный суд арестовал еще трех фигурантов дела. Степень их родства не уточняется, но у них одинаковая фамилия, а у двоих отчество соответствует имени третьего: Аминчон Исроилович Исломов, Диловар Исроилович Исломов и Исроил Ибрагимович Исломов.
- Про одного из них — Диловара Исломова — известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Аминчон Исломов также женат, является многодетным отцом. Другие подробности о нем и Исроиле Исломове пока неизвестны.
- СК считает, что Аминчона и Диловара Исломова в состав террористической группы вовлек Шамсидин Фаридуни, арестованный днем ранее.
- Источник «РИА Новости» утверждает, что именно таксисту Диловару Исломову ранее принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов этот автомобиль продал, сообщает агентство.
- 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела Алишера Касимова. Он уроженец Киргизии, но имеет гражданство России. Живет в Путилково Красногорского района. В суде он рассказал, что познакомился с исполнителями теракта, когда сдавал квартиру на «Авито».
- В Душанбе (семеро из восьмерых обвиняемых имеют гражданство Таджикистана) проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых, пишут Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Их допросили российские следователи.
Что рассказывают очевидцы
Стрельба началась около 20:00, рассказала РБК очевидица по имени Ольга. «Мы были наверху, на бельэтаже и даже не сразу сообразили, что выстрелы настоящие, так как она были глухие. Но внизу началась паника, люди бежали через сцену. Мы спаслись практически первыми, выбежали по лестнице на улицу и оттуда в метро», — сказала она.
«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — отметила в беседе с РБК другая очевидица Светлана.
«Мы были где-то без 15 минут [восемь] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити Холла». Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненых тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.
Посетительница концерта в «Крокусе» Дарья рассказала в программе ЧЭЗ на телеканале РБК, что находилась на балконе концертного зала и изначально не поняла серьезность происходящего, но заметила убегающих билетеров: «Как будто бы, если бы они кричали: «Стрельба, ложитесь!», возможно, спаслось бы больше людей, и если людей брали бы с собой». По словам Дарьи, на лестнице, куда она позже вышла, чтобы спастись, люди сообщали о тупиках этажами выше и ниже, в итоге покинуть здание и выйти на парковку девушке удалось, по ее словам, через служебное помещение.
Про «Крокус Сити Холл»
Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В 2023 году Crocus Group заняла седьмое место в списке крупнейших рантье журнала Forbes с годовым доходом в $255 млн.
Группе принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».
Международная реакция
- Совбез ООН «решительно осудил гнусный теракт» в Москве. В заявлении содержится призыв ко всем государствам активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к преступлению.
- Страны должны взаимодействовать для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — сказал он.
- Евросоюз шокирован сообщениями о теракте в подмосковном «Крокусе», заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими россиянами», — сказал он.
- Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу. Белый дом выступил с осуждением теракта.
- Лидер Китая Си Цзиньпин осудил атаку и заявил, что Пекин «твердо поддерживает усилия властей России по поддержанию национальной безопасности».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, осудив «теракт, подло совершенный против невинных людей». «Это нападение свидетельствует о необходимости как можно скорее положить конец кризисам в регионе мирным путем. Турция готова развивать сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.
- Франция предлагает России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил президент Эмманюэль Макрон. Он отметил, что это сделано, «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и детали, которые могут быть полезны россиянам».
- Германия осуждает «ужасную террористическую атаку на невинных зрителей концерта в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Наши мысли — с семьями жертв и всеми пострадавшими», — написал он в соцсети Х.
- Осудила теракт в «Крокусе» и Великобритания. «Мы приносим наши искренние соболезнования и выражаем глубочайшее сочувствие семьям многих жертв. Ничто и никогда не сможет оправдать столь ужасающее насилие», — написал в X министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
- Соболезнования также выразил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. «Мы решительно осуждаем теракт в Москве. Ничто не может оправдать варварство и убийства невинных людей», — написал он в X.
- Премьер Индии Нарендра Моди назвал случившееся «чудовищным террористическим актом». «Наши мысли и молитвы с семьями жертв. Индия выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации в этот час скорби», — написал премьер.
- Осудил нападение и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Он направил Путину телеграмму, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
- С осуждением теракта выступил и президент Эстонии Алар Карис.
- Также соболезнования в связи с терактом выразили власти Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Ирана, Катара, Италии, Польши и других стран.