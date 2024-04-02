Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Басманный суд Москвы отправил под арест десять фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Первых четырех — непосредственных участников нападения — заключили под стражу 24 марта, а решение по десятому суд принял 1 апреля. Всем арестованным предъявлены обвинения по статье о теракте (ст. 205 УК)
Здание Басманного суда перед заседанием 24 марта
В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ
Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда
Суд арестовал его до 22 мая
Обвиняемый Саидакрами Муродали Рачабализода
Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая
Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни. СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых (были взяты под стражу вечером 25 марта)
Мера пресечения Шамсидину Фаридуни — также арест до 22 мая
Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач
Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов, в закрытом режиме
Суд арестовал Мухаммадсобира Файзова до 22 мая
25 марта под стражу были заключены еще трое человек — Диловар Исломов, а также его брат Аминчон и отец Исроил.
Диловар Исломов родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Источник «РИА Новости» сообщал, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, пишет агентство
Аминчон дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.
Исроил Исломов, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая.
Следствие считает, что они были пособниками при подготовке теракта, предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.
Алишер Хатамович Касимов — восьмой фигурант дела, его арестовали 26 марта. По данным телеграм-канала Mash, Касимов сдавал квартиру участникам нападения на «Крокус Сити Холл». По данным «РБК Компании», гражданин с таким именем числится индивидуальным предпринимателем, чей бизнес связан с доставкой продуктов питания
29 марта суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — Назримада Лутфуллои. Ему 24 года, он не работает, родился в Таджикистане. Полицейские задержали его на следующий день после теракта, 23 марта, у «Крокус Сити Холла». Полицейские попросили предъявить документы, а он в ответ «стал выражаться грубой нецензурной бранью», говорилось в материалах суда
1 апреля суд отправил под стражу десятого обвиняемого — Якубджони Юсуфзоду. Ему 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны. Женат, трое детей. На момент задержания был неофициально трудоустроен на стройке. У него была временная регистрация в Москве.
По информации СК, за несколько дней до теракта Юсуфзода перевел соучастнику через свою банковскую карту деньги «для обеспечения проживания террористов», а еще часть средств перечислил одному из исполнителей теракта после нападения.