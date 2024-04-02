Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж

25 марта под стражу были заключены еще трое человек — Диловар Исломов, а также его брат Аминчон и отец Исроил.

Диловар Исломов родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Источник «РИА Новости» сообщал, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, пишет агентство