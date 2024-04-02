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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы отправил под арест десять фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Первых четырех — непосредственных участников нападения — заключили под стражу 24 марта, а решение по десятому суд принял 1 апреля. Всем арестованным предъявлены обвинения по статье о теракте (ст. 205 УК)
Здание Басманного суда перед заседанием 24 марта
Фото: Андрей Любимов / РБК

Здание Басманного суда перед заседанием 24 марта

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ
Фото: Андрей Любимов / РБК

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Суд арестовал его до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд арестовал его до 22 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый&nbsp;Саидакрами Муродали Рачабализода
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Саидакрами Муродали Рачабализода

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни.&nbsp;СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых&nbsp;(были взяты под стражу вечером 25 марта)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни. СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых (были взяты под стражу вечером 25 марта)

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Мера пресечения Шамсидину Фаридуни&nbsp;&mdash; также арест до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мера пресечения Шамсидину Фаридуни — также арест до 22 мая

Четвертого обвиняемого в теракте в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;, Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач
Фото: Андрей Любимов / РБК

Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов,&nbsp;в закрытом режиме
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов, в закрытом режиме

Суд арестовал&nbsp;Мухаммадсобира Файзова до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд арестовал Мухаммадсобира Файзова до 22 мая

25 марта под стражу были заключены&nbsp;еще трое человек&nbsp;&mdash; Диловар Исломов, а также его брат Аминчон и отец Исроил. Диловар Исломов родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок.&nbsp;Источник &laquo;РИА Новости&raquo; сообщал, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, пишет агентство
Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда

25 марта под стражу были заключены еще трое человек — Диловар Исломов, а также его брат Аминчон и отец Исроил.

Диловар Исломов родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Источник «РИА Новости» сообщал, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, пишет агентство

Аминчон дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.
Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда

Аминчон дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.

Исроил Исломов, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая. Следствие считает, что они были пособниками при подготовке теракта, предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.
Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда

Исроил Исломов, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая.

Следствие считает, что они были пособниками при подготовке теракта, предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

Алишер Хатамович Касимов &mdash; восьмой фигурант дела, его арестовали 26 марта. По данным телеграм-канала Mash, Касимов сдавал квартиру участникам нападения на &laquo;Крокус Сити Холл&raquo;. По данным &laquo;РБК Компании&raquo;, гражданин с таким именем числится индивидуальным предпринимателем, чей бизнес связан с доставкой продуктов питания
Фото: пресс-служба Московского Городского Суда

Алишер Хатамович Касимов — восьмой фигурант дела, его арестовали 26 марта. По данным телеграм-канала Mash, Касимов сдавал квартиру участникам нападения на «Крокус Сити Холл». По данным «РБК Компании», гражданин с таким именем числится индивидуальным предпринимателем, чей бизнес связан с доставкой продуктов питания

29 марта суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в &laquo;Крокусе&raquo;&nbsp;&mdash; Назримада Лутфуллои. Ему 24 года, он не работает, родился в Таджикистане. Полицейские задержали его на следующий день после теракта, 23 марта, у &laquo;Крокус Сити Холла&raquo;. Полицейские попросили предъявить документы, а он в ответ &laquo;стал выражаться грубой нецензурной бранью&raquo;, говорилось в материалах суда
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

29 марта суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — Назримада Лутфуллои. Ему 24 года, он не работает, родился в Таджикистане. Полицейские задержали его на следующий день после теракта, 23 марта, у «Крокус Сити Холла». Полицейские попросили предъявить документы, а он в ответ «стал выражаться грубой нецензурной бранью», говорилось в материалах суда

1 апреля суд отправил под стражу десятого обвиняемого&nbsp;&mdash; Якубджони Юсуфзоду. Ему 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны. Женат, трое детей. На момент задержания был неофициально трудоустроен на стройке. У него была временная регистрация в Москве. По информации СК, за несколько дней до теракта Юсуфзода перевел соучастнику через свою банковскую карту деньги &laquo;для обеспечения проживания террористов&raquo;, а еще часть средств перечислил одному из исполнителей теракта после нападения.
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

1 апреля суд отправил под стражу десятого обвиняемого — Якубджони Юсуфзоду. Ему 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны. Женат, трое детей. На момент задержания был неофициально трудоустроен на стройке. У него была временная регистрация в Москве.

По информации СК, за несколько дней до теракта Юсуфзода перевел соучастнику через свою банковскую карту деньги «для обеспечения проживания террористов», а еще часть средств перечислил одному из исполнителей теракта после нападения.

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