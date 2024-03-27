МЧС: число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 143

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 143

МЧС обновило список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Теперь в нем 143 имени. Ранее Михаил Мурашко говорил, что в крайне тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших

Фото: Андрей Любимов / РБК

В списке погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», который ведет МЧС, теперь 143 пункта.

До этого в списке было 140 имен.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Сегодня днем министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что скончался один из пострадавших от теракта, а в крайне тяжелом состоянии оставались четверо.

По данным главы ведомства, на тот момент в тяжелом состоянии оставались 19 пациентов, включая троих детей. Еще 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести, а 23 пострадавших завершали стационарное лечение и готовились к выписке. По словам Мурашко, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.

Вечером 24 марта минздрав Московской области сообщал о 182 пострадавших в ходе теракта.

Вчера спасатели МЧС России завершили поисковую операцию на месте теракта. Людей под завалами больше нет, сказали в ведомстве.

Вечером 22 марта вооруженные лица напали на собравшихся в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь по людям и подожгли здание.

Здание было охвачено огнем. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. м. Около 22:00 мск начала рушиться кровля здания. Локализовать возгорание удалось около 01:00 мск. Окончательно потушить пожар удалось только вечером 23 марта.

23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. Последних суд арестовал 24 марта, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Всего суд арестовал восемь фигурантов. Информация еще о троих подозреваемых пока не раскрывалась.

О том, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщили The New York Times и Reuters спустя несколько часов после атаки.

Бортников не исключил причастность к террористической атаке США, Британии и Украины. Киев заявлял о непричастности к теракту.

По словам Путина, нападение на «Крокус Сити Холл» было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Президент отметил, что теракт был совершен руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто его заказчик.