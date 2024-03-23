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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Глава ФСБ доложил Путину о задержании напавших на «Крокус» террористов

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после нападения на «Крокус»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Задержаны 11 человек, в том числе «все четыре террориста», участвовавшие в нападении, доложил Бортников. Ранее Хинштейн сообщал, что двух подозреваемых задержали в Брянской области, в машине нашли паспорта граждан Таджикистана
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт», — добавили в ней.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Здание загорелось, над зрительным залом рухнула крыша. Погибли более 60 человек, сообщил СК. Свыше 100 пострадали.

Нападавшие, предположительно, скрылись на белом Renault Symbol, передавали «РИА Новости» и «Коммерсантъ». Утром 23 марта депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн сообщил, что автомобиль Renault нашли в Брянской области. Машина не остановилась по требованию полиции, было открыто преследование. Двоих подозреваемых задержали, остальные скрылись в лесу. В машине нашли паспорта граждан Таджикистана, пистолет ПМ и магазин к автомату АКМ, сообщил Хинштейн.

В Душанбе заявили, что не получали от Москвы официальных данных о причастности граждан страны к атаке. Reuters и NYT сообщали, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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политик, президент России
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