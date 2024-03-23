Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж

В пятницу вечером, 22 марта, террористы совершили атаку на «Крокус Сити Холл». Нападавшие открыли стрельбу из автоматов в ТЦ, а потом — подожгли помещения ТЦ. Во время теракта погибли по меньшей мере 93 человека, пострадали — более 120 человек.

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» возник пожар, который охватил площадь более 12 тыс. кв. м. Из-за пожара обрушилась часть крыши, его тушили более 500 человек и пожарные вертолеты.

Нападавшие на ТЦ были задержаны, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Были задержаны 11 человек, среди них четверо, которые непосредственно участвовали в атаке на ТЦ.