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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж

Кадры из «Крокус Сити Холла» на следующий день после атаки террористов
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В пятницу вечером, 22 марта, террористы совершили атаку на «Крокус Сити Холл». Нападавшие открыли стрельбу из автоматов в ТЦ, а потом — подожгли помещения ТЦ. Во время теракта погибли по меньшей мере 93 человека, пострадали — более 120 человек.

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» возник пожар, который охватил площадь более 12 тыс. кв. м. Из-за пожара обрушилась часть крыши, его тушили более 500 человек и пожарные вертолеты.

Нападавшие на ТЦ были задержаны, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Были задержаны 11 человек, среди них четверо, которые непосредственно участвовали в атаке на ТЦ.
Пожарные к утру смогли локализовать пожар в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;, огнем были охвачены площади в 13 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 500 пожарных и три вертолета.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пожарные к утру смогли локализовать пожар в «Крокус Сити Холле», огнем были охвачены площади в 13 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 500 пожарных и три вертолета.

На месте пожара работают следователи, спасатели и врачи. Они разбирают завалы, выносят тела погибших и собирают улики, связанные с терактом.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На месте пожара работают следователи, спасатели и врачи. Они разбирают завалы, выносят тела погибших и собирают улики, связанные с терактом.

Следователи нашли на месте теракта автоматическое оружие, которое использовали нападавшие. Также на месте нашли боеприпасы, которые собирались использовать террористы&nbsp;&mdash; патроны и магазины к автоматам, сообщили в Следственном комитете.
Фото: СК РФ

Следователи нашли на месте теракта автоматическое оружие, которое использовали нападавшие. Также на месте нашли боеприпасы, которые собирались использовать террористы — патроны и магазины к автоматам, сообщили в Следственном комитете.

По подозрению в теракте были задержаны 11 человек, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Среди них четыре человека, которые непосредственно участвовали в атаке на ТЦ. Нападавших задержали в Брянской области. Машину обнаружили ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области, сообщал депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн.&nbsp; Террористы собирались перейти российско-украинскую границу, сообщили&nbsp;в ФСБ России. Следователи начали работу с задержанными, добавили в СК России.
Фото: СК РФ

По подозрению в теракте были задержаны 11 человек, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Среди них четыре человека, которые непосредственно участвовали в атаке на ТЦ. Нападавших задержали в Брянской области. Машину обнаружили ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области, сообщал депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн. 

Террористы собирались перейти российско-украинскую границу, сообщили в ФСБ России. Следователи начали работу с задержанными, добавили в СК России.

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
Для поджога помещений террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость.
Фото: СК РФ

Для поджога помещений террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость.

Очевидцы рассказывали, что выстрели начались около 19.30-19.40 мск. Террористы открыли огонь еще на парковке и продолжили стрелять внутри торгового центра и в зрительном зале, где должен был начаться концерт группы &laquo;Пикник&raquo;. Пытаясь спастись, люди разбивали окна и стекла в ТЦ.
Фото: СК РФ

Очевидцы рассказывали, что выстрели начались около 19.30-19.40 мск. Террористы открыли огонь еще на парковке и продолжили стрелять внутри торгового центра и в зрительном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». Пытаясь спастись, люди разбивали окна и стекла в ТЦ.

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ
Во время теракта, по предварительным данным СК, погибли 93 человек. В больницы были госпитализированы по крайней мере 126 человек, сообщал минздрав Московской области. Среди погибших&nbsp;&mdash; трое детей.
Фото: СК РФ

Во время теракта, по предварительным данным СК, погибли 93 человек. В больницы были госпитализированы по крайней мере 126 человек, сообщал минздрав Московской области. Среди погибших — трое детей.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Опубликован список погибших в теракте

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Появились первые подробности задержания террористов

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»
Теги
мультимедиа Крокус Сити Холл теракт Пожар стрельба Следственный комитет ФСБ
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