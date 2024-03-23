Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
В пятницу вечером, 22 марта, террористы совершили атаку на «Крокус Сити Холл». Нападавшие открыли стрельбу из автоматов в ТЦ, а потом — подожгли помещения ТЦ. Во время теракта погибли по меньшей мере 93 человека, пострадали — более 120 человек.
После стрельбы в «Крокус Сити Холле» возник пожар, который охватил площадь более 12 тыс. кв. м. Из-за пожара обрушилась часть крыши, его тушили более 500 человек и пожарные вертолеты.
Нападавшие на ТЦ были задержаны, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Были задержаны 11 человек, среди них четверо, которые непосредственно участвовали в атаке на ТЦ.
Пожарные к утру смогли локализовать пожар в «Крокус Сити Холле», огнем были охвачены площади в 13 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 500 пожарных и три вертолета.
На месте пожара работают следователи, спасатели и врачи. Они разбирают завалы, выносят тела погибших и собирают улики, связанные с терактом.
Следователи нашли на месте теракта автоматическое оружие, которое использовали нападавшие. Также на месте нашли боеприпасы, которые собирались использовать террористы — патроны и магазины к автоматам, сообщили в Следственном комитете.
По подозрению в теракте были задержаны 11 человек, доложил глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Среди них четыре человека, которые непосредственно участвовали в атаке на ТЦ. Нападавших задержали в Брянской области. Машину обнаружили ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области, сообщал депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн.
Террористы собирались перейти российско-украинскую границу, сообщили в ФСБ России. Следователи начали работу с задержанными, добавили в СК России.
Для поджога помещений террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость.
Очевидцы рассказывали, что выстрели начались около 19.30-19.40 мск. Террористы открыли огонь еще на парковке и продолжили стрелять внутри торгового центра и в зрительном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». Пытаясь спастись, люди разбивали окна и стекла в ТЦ.
Во время теракта, по предварительным данным СК, погибли 93 человек. В больницы были госпитализированы по крайней мере 126 человек, сообщал минздрав Московской области. Среди погибших — трое детей.
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