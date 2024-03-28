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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ТАСС сообщил, что атаковавшие «Крокус» террористы были под наркотиками

ТАСС: атаковавшие «Крокус» террористы были под воздействием наркотиков
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы находились под воздействием наркотических или психотропных веществ, сообщил ТАСС. Baza пишет, что в анализах у них нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Террористы, которые напали на «Крокус Сити Холл», находились под воздействием наркотических или психотропных веществ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Об этом также пишет Baza.

По данным издания, у непосредственных участников теракта Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности и «отключает страх».

«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — заявил собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России и в пресс-службу МВД России.

Вечером 22 марта вооруженные люди атаковали посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». По предварительным данным, жертвами теракта стали 143 человека, десятки пострадавших остаются в больницах.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек после теракта. Четырех исполнителей теракта Басманный суд арестовал вечером 24 марта. Позднее по делу были арестованы еще четыре человека.

The New York Times и Reuters спустя несколько часов после теракта сообщили, что ответственность за него на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Глава МИД России Сергей Лавров называл версию о причастности этой организации удобной для Запада. Бортников говорил, что теракт готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы причастны к нападению. По словам Путина, теракт был выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года».

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Теги
Георгий Смирнов
При участии
Елена Степанова
Крокус Сити Холл теракт террористы
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