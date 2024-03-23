Моди и король Саудовской Аравии осудили нападение на «Крокус Сити Холл»

Индия осуждает теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы решительно осуждаем чудовищный террористический акт в Москве. Наши мысли и молитвы с семьями жертв. Индия выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации в этот час скорби», — написал премьер.

Теракт также осудил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Он направил российскому президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями, сообщает Саудовское агентство печати.

«Мы решительно осуждаем это позорное преступное деяние», — говорится в заявлении главы государства. Король принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании также раздавались взрывы, после чего произошел пожар.

Следственный комитет России сообщил, что в результате теракта погибли более 60 человек. Госпитализированы, по данным Минздрава, в общей сложности 115 человек. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

Осудили произошедшее и выразили соболезнования ряд стран, в том числе США, Турция, Греция, Италия, Франция, Канада, Нидерланды, а также Евросоюз и ООН. В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что генсек «самым решительным образом» осуждает нападение на «Крокус Сити Холл» и соболезнует семьям погибших, а также народу и правительству России.