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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Поблагодарившая террористов школьница из Нижнего была стипендиаткой мэра

Поблагодарившую террористов школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии мэра
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

15-летняя школьница из Нижнего Новгорода, которая записала видеосообщение в Telegram с благодарностью в адрес напавших на «Крокус Сити Холл» террористов, получала именную стипендию администрации города, сообщает NewsNN.

Девушка заявила, что теракт стал для нее поводом не ехать в Москву и «побухать».

О видео рассказали местные СМИ, 26 марта школьница записала видео с извинениями, сообщил NewsNN.

В новостной программе «Кстати», которая выходит на телеканале «Живем в Нижнем», сообщили, что несколько месяцев назад девушка стала лауреатом именной стипендии администрации города. Школьницу наградили «за выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства в 2023 году».

Телеканал также сообщил, что девушку лишили стипендии.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей устроила стрельбу перед концертом группы «Пикник». Террористы подожгли площадку, «Крокус» полностью выгорел. В результате теракта погибли 140 человек.

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После нападения полиция сообщала о задержании граждан за посты об оправдании терроризма и профилактических беседах с подростками, которые пошутили о трагедии.

В Новосибирске школьница ради шутки рассылала сообщения о возможности теракта в городе.

Теги
«Крокус Сити Холл» Нижний Новгород теракт
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