 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Одобрившая убийства в «Крокусе» женщина объяснила свои слова опьянением

Одобрившая убийства в «Крокусе» женщина объяснила свои слова опьянением
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Военная операция на Украине

Одобрившая убийства в «Крокусе» женщина объяснила свои слова опьянением
Video

Жительница Липецкой области, которая одобрила действия террористов в «Крокус Сити Холле», объяснила свои действия тем, что была пьяна и в трезвом виде такого не сказала бы.

Видео задержания женщина опубликовало МВД России.

Полицейские задержали женщину, на нее составили протокол.

На вопрос, полицейских, знает ли она, зачем они пришли, женщина ответила, утвердительно.

Ранее во время онлайн-трансляции она представившись матерью участника спецоперации и заявила, что ее не волнует количество погибших в «Крокусе», потому что москвичей, по ее мнению, не интересует гибель людей в зоне спецоперации.

«Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность автора, а также место проведения онлайн-трансляции. По месту жительства женщины проведены обысковые мероприятия. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении МВД.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Решение о дальнейших действиях следствия будет принято после комплексного психолого-лингвистического исследования.

Теги
«Крокус Сити Холл» террористы МВД
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140
Общество
Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
«Совкомфлот» продаст часть флота из-за санкций. Что будет с акциями Pro, 15:38
Одобрившая убийства в «Крокусе» женщина объяснила свои слова опьянением Политика, 15:36
Акционеры кипрской Headhunter одобрили «переезд» в Россию Инвестиции, 15:30
JP Morgan предсказал рост цены барреля Brent до $100 на сокращении добычи Инвестиции, 15:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:20
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 15:12
Bloomberg узнал «проблемную историю» разрушившего мост в Балтиморе судна Общество, 15:12
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«ОСАГО для IT»: почему страхование киберрисков еще не стало обязательным Pro, 15:04
В России начали выпуск Citroen C5 Aircross в обход санкций Авто, 15:02
Поблагодарившая террористов школьница из Нижнего была стипендиаткой мэра Общество, 15:00
Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру Спорт, 14:56
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:55
Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде без флага Спорт, 14:52
Какие сделки накануне банкротства вызовут подозрения у суда Pro, 14:49