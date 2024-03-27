Одобрившая убийства в «Крокусе» женщина объяснила свои слова опьянением

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Жительница Липецкой области, которая одобрила действия террористов в «Крокус Сити Холле», объяснила свои действия тем, что была пьяна и в трезвом виде такого не сказала бы.

Видео задержания женщина опубликовало МВД России.

Полицейские задержали женщину, на нее составили протокол.

На вопрос, полицейских, знает ли она, зачем они пришли, женщина ответила, утвердительно.

Ранее во время онлайн-трансляции она представившись матерью участника спецоперации и заявила, что ее не волнует количество погибших в «Крокусе», потому что москвичей, по ее мнению, не интересует гибель людей в зоне спецоперации.

«Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность автора, а также место проведения онлайн-трансляции. По месту жительства женщины проведены обысковые мероприятия. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении МВД.

Решение о дальнейших действиях следствия будет принято после комплексного психолого-лингвистического исследования.