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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исроил Исломов обжаловал арест
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Решение суда оспорил Исроил Исломов — отец Аминчона и Диловара Исломовых, также заключенных под стражу по делу о теракте в «Крокусе». Первым арест обжаловал Аминчон Исломов. Глава СК Бастрыкин назвал всех троих пособниками
Исроил Исломов
Исроил Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Заключенный под стражу по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест, следует из карточки дела в базе судов.

Он стал вторым фигурантом дела, оспорившим решение суда. Первым был его сын Аминчон Исломов. По делу проходит также брат Аминчона Диловар Исломов.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
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25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в терроризме, таксистов из Твери Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем машины, на которой скрылись нападавшие), а также их отца Исроила. Последний проходит по делу подозреваемым.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что все трое Исломовых были пособниками при подготовке теракта. По его словам, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

Всего по делу о теракте, как заявляли в ФСБ, в Брянской области были задержаны 11 человек, восемь из них заключены под стражу. Среди тех, кого суд отправил в СИЗО, предполагаемые нападавшие на концертный зал — Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия, подожгли концертный зал и скрылись. Огнем было охвачено 13 тыс. кв. м. Пожар окончательно потушили лишь вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 143 человека, десятки пострадавших находятся в больницах.

Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты. По его словам, атаке способствовали спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но выгоден он был тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.

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Теги
Елена Чернышова
«Крокус Сити Холл» теракт арест
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