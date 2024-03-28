Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Решение суда оспорил Исроил Исломов — отец Аминчона и Диловара Исломовых, также заключенных под стражу по делу о теракте в «Крокусе». Первым арест обжаловал Аминчон Исломов. Глава СК Бастрыкин назвал всех троих пособниками

Исроил Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Заключенный под стражу по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест, следует из карточки дела в базе судов.

Он стал вторым фигурантом дела, оспорившим решение суда. Первым был его сын Аминчон Исломов. По делу проходит также брат Аминчона Диловар Исломов.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в терроризме, таксистов из Твери Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем машины, на которой скрылись нападавшие), а также их отца Исроила. Последний проходит по делу подозреваемым.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что все трое Исломовых были пособниками при подготовке теракта. По его словам, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

Всего по делу о теракте, как заявляли в ФСБ, в Брянской области были задержаны 11 человек, восемь из них заключены под стражу. Среди тех, кого суд отправил в СИЗО, предполагаемые нападавшие на концертный зал — Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия, подожгли концертный зал и скрылись. Огнем было охвачено 13 тыс. кв. м. Пожар окончательно потушили лишь вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 143 человека, десятки пострадавших находятся в больницах.

Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты. По его словам, атаке способствовали спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но выгоден он был тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.