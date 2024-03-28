Москалькова заявила о «зрелости» государства, отметив избежание самосуда

То, что России удалось избежать самосуда, показывает, насколько это «цивилизованное и зрелое государство», заявила омбудсмен Москалькова. После кадров из зала суда с напавшими на «Крокус» она говорила о недопустимости пыток

Татьяна Москалькова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о цивилизованности и зрелости государства, отметив, что России удалось «избежать самосуда».

«Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно», — написала она в телеграм-канале.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», также они устроили здании пожар, его потушили на следующий день. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали более 180.

23 марта задержали 11 подозреваемых в связи с терактом. Четверых непосредственных участников нападения задержали в Брянской области, при задержании они оказали сопротивление. На кадрах из Басманного суда, который арестовал их до 22 мая, видно, что обвиняемых доставили в суд с травмами, отеками, перевязанной головой, одного из них — на каталке в сопровождении медиков, а у другого вокруг шеи был обмотан пакет. Помимо того, в телеграм-каналах распространились кадры, на которых одному при задержании отрезали часть уха, а другого пытали током.

Москалькова после этого заявила, что применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо, все процессуально-оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом. При этом она признала, что «задержание преступников бывает в очень острой форме» и уголовное законодательство предусматривает, что «действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность».

Под стражу также отправили Исроила, Аминчона и Диловара Исмоиловых (уроженцы Душанбе, двое последних имеют российское гражданство). Диловар — бывший владелец машины, на которой приехали и скрылись нападавшие. По версии следствия, один из участников нападения — Шамсидин Фаридуни — в январе вовлек в состав террористической группы Аминчона, а в марте — Диловара.

Кроме того, арестован уроженец Киргизии с российским гражданством Алишер Касимов, который в суде рассказал, что познакомился с участниками нападения, когда сдавал квартиру в Путилково через «Авито».