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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд в Петербурге арестовал на два месяца мужа экс-главы «Новой Голландии»

Суд в Петербурге арестовал на два месяца мужа экс-главы «Новой Голландии»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Конашенок после теракта опубликовал пост, в котором задался вопросом, почему атаковали «Крокус», а не Кремль». Ему предъявили обвинения в оправдании терроризма и отправили под арест до 25 мая
Николай Конашенок
Николай Конашенок (Фото: SPbGS / Telegram)

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 25 мая по делу об оправдании терроризма Николая Конашенка — профессионального яхтсмена, создателя мебельного ателье «Зубровка» и мужа бывшего гендиректора кластера «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее ему предъявили обвинения в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Поводом для возбуждения дела стали публикации Конашенка в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле». Мужчину задержали 25 марта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», он планировал улететь в Ереван. Свою вину Конашенок не признал.

Как рассказывала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, при задержании в аэропорту бизнесмен «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью». Это квалифицировали как мелкое хулиганство и арестовали его на 14 суток.

Жена Конашенка — Роксана Шатуновская — после скандала покинула пост директора «Новой Голландии», объяснив это решение «чудовищными, несовместимыми с человечностью высказываниями» члена ее семьи.

Мужа экс-главы «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 140 человек, пострадали более 180. Пожар удалось потушить спустя сутки, концертный зал выгорел полностью.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Директор ФСБ России Александр Бортников при этом не исключал причастности США, Британии и Украины.

Всего по делу было задержано 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Семерых из них арестовали до 22 мая.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крокус Сити Холл теракт оправдание терроризма суд Санкт-Петербург Новая Голландия
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