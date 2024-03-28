В Кремле призвали Дурова больше следить за Telegram из-за террористов

В Кремле призвали Павла Дурова внимательнее следить за Telegram из-за его использования террористами и заявили об отсутствии планов по блокировке мессенджера. Участников атаки на «Крокус» завербовали в телеграм-канале

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основателю Telegram Павлу Дурову необходимо внимательнее следить за мессенджером из-за частого его использования в террористических целях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеграм-каналу SHOT.

«Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — заявил он.

Вместе с тем Песков отметил отсутствие планов по блокировке мессенджера на территории России.

Ранее силовики обнаружили группу в Telegram, которую использовали эмиссары «Исламского Государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) для вербовки боевиков для атаки на «Крокус Сити Холл». Сейчас этот канал удален.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта 143 человека погибли, более 180 пострадали. Ответственность за него взяла на себя ИГ. Задержано 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Последних отправили под арест до 22 мая.

В 2016 году был принят так называемый «пакет Яровой» — два законопроекта антитеррористической направленности. Они, в частности, обязывали операторов телекоммуникационных услуг предоставлять по запросу властей ключи для расшифровки переписки пользователей. Дуров отказался это делать, и с 2018 по 2020 год Telegram заблокировали в России. Однако фактически работа мессенджера продолжалась все это время с помощью VPN.