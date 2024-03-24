Кто такие террористы из запрещенной в России «Вилаят Хорасан»

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе». Что известно про ее афганское крыло и его возможную причастность к теракту — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Что известно о группировке

Вечером 22 марта четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зрительские сидения. По последним данным, жертвами теракта стали свыше 130 человек. Атака в Красногорске стала крупнейшей в России со времен «Норд-Оста» и Беслана.

Утром 23 года силовики сообщили о задержании в Брянской области четверых исполнителей теракта. По информации ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, у них были «соответствующие контакты» на украинской стороне.

На опубликованных RT кадрах допроса один из подозреваемых утверждает, что за нападение ему пообещали 500 тыс. рублей, а готовился к теракту он, слушая «проповедника» в Telegram. По информации депутата Александра Хинштейна, все четверо — граждане Таджикистана. В МВД опровергли информацию о возможном наличии у них российского гражданства. В общей сложности было арестовано 11 человек, о гражданстве и роли остальных семерых в нападении не сообщается.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в России), сообщил Reuters со ссылкой на сообщение связанного с ней агентства Amaq. Кроме того, ИГ опубликовало фотографию четырех предлагаемых террористов. В публикации Amaq утверждается, что теракт «произошел в контексте бушующей войны между «Исламским государством» и странами, борющимися с исламом».

Неназванные официальные лица США заявили New York Times и Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане»* (также известное как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещено в России).

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с РБК отметил, что на данном этапе сложно определить, насколько сильно группировка была вовлечена в планирование и организацию теракта в «Крокус Сити Холле» или просто использовала его для своего «бренда».

«Нападавшие вышли как «солдаты халифата». Ими может стать любой человек, его никто не проверяет на искреннее следование исламу. Он просто записывают видео и отправляет его по каналам связи ИГИЛ, а его теракт затем приписывается «Вилаят Хорасан», — пояснил специалист.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар также рассказал РБК, что в Афганистане были случаи, когда ИГ брало на себя ответственность за теракты, не совсем совпадающие с их целями и задачами. «Происходило это потому что есть определенный механизм, при соблюдении которого ответственность берет данная группировка. Этим механизмом пользуются другие акторы», — отметил он.

Что представляет собой группировка

По разным данным, запрещенная в России ИГИЛ-Х возникла в Афганистане в конце 2014 или в 2015 году. Хорасан — историческое название областей, в которую входят части современных Ирана, Афганистана и Туркменистана. С момента своего основания запрещенный в России террористический «Вилаят Хорасан» противостоит «Талибану» (террористическая организация, запрещенная в России). Причем в отличие от талибов, члены ИГИЛ-Х исповедуют салафизм — консервативное течение в исламе.

По словам Кирилла Семенова, изначально «Вилаят Хорасан» состоял преимущественно из пуштунов, но постепенно в рядах группировки становилось больше этнических таджиков и узбеков. «Во время вывода американских военных из Афганистана группировка надеялась воспользоваться вакуумом власти и, пока талибы не взяли ничего под контроль, пытались захватить населенные пункты. Но ничего не вышло, и они превратились в сетевую полуподпольную организацию», — говорит специалист.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане в 2021 году «Вилаят Хорасан» также развернул широкомасштабную пропагандистскую кампанию для привлечения аудитории по всей Южной и Центральной Азии, отмечают исследователи группировки Амира Джадун и Накисса Джаханбани в статье для The Conversation.

Омар Нессар подчеркнул, что хотя данных о наличии баз террористической группировки в странах Центральной Азии нет, большинство терактов от ее имени совершают именно выходцы из этого региона. По мнению востоковеда, это свидетельствует о хорошо налаженной вербовочной работе «Вилаят Хорасан» среди выходцев из Центральной Азии, которую группировка проводит на территории третьих стран. «Таким образом, сам Афганистан и его нынешние власти прямого отношения к деятельности группировки не имеют. Тем не менее, группировка весьма эффективно использует «Афганистан» как некий бренд», — подчеркнул Нессар.

За 2023 год активность запрещенного в России «Вилаята Хорасан» в Афганистане снизилась, но связанные с группировкой теракты были осуществлены в соседних Иране, Пакистане и других странах. Например, запрещенная террористическая организация ИГИЛ-Х взяла на себя ответственность за теракт в иранском Кермане 3 января, жертвами которой стало около 100 участников церемонии по случаю годовщины убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В атаке обвинили двух граждан Таджикистана.

По оценкам экспертов Совбеза ООН за февраль 2023 года, численность группировки составляет от 1 тыс. до 3 тыс. человек. При этом в марте того же года глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла предупреждал американский конгресс о том, что в течение следующего полугодия группировка сможет проводить «внешние операции против интересов США или их западных партнеров».

Как отмечает Reuters, с момента своего основания организация отличалась особой жестокостью. Так, в августе 2021 года, во время вывода американских войск, боевики группировки осуществили теракт возле международного аэропорта Кабула, возле которого скопилось большое число желающих покинуть страну. В результате нападения погибли 13 американских военных и около 170 мирных жителей.

Какое отношение афганская группировка имеет к России

7 марта посольство США в России опубликовало англоязычное предупреждение о риске «нападения экстремистов». В качестве потенциальных целей атаки назывались «большие скопления людей, включая концерты». В тот же день Центр общественных связей ФСБ сообщил о попытке задержания и последующей нейтрализации двух сторонников двое уроженцев Центральной Азии, состоявших в ячейке запрещенного в России террористического «Исламского государства в Афганистане» («Вилаят Хорасан»). По данным спецслужбы, они планировали совершить атаку на одну из московских синагог.

Посольство США в России сообщило РБК, что американское правительство по специальным каналам поделилось с Москвой информацией, которая подтолкнула их к размещению предупреждения на официальных ресурсах Госдепартамента и дипмиссии в Москве.

Американский чиновник сообщил NYT на условиях анонимности, что члены ИГ (признана террористической и запрещена) «проявляли активность в России». Официальные лица, курирующие в американском правительстве вопросы борьбы с терроризмом, также рассказали журналистам, что после относительного затишья запрещенное «Исламское государство» пытается нарастить число атак в других странах, но большая часть подобных нападений в Европе была предотвращена.

Американский аналитик компании Soufan Group Колин Кларк, специализирующийся на контртерроризме, заявил The New York Times, что в последние два года террористический и запрещенный «Вилаят Хорасан» был «помешан» на России.

Кирилл Семенов отметил, одной из первых крупных акций ИГИЛ-Х (запрещена в России) стала атака в сентябре 2022 года на консульство России в Кабуле. В результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Омар Нессар в свою очередь предположил, что группировка действует по принципу «где получится, там и атакуют».