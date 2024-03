Генсек ООН призвал страны мира сплотиться в борьбе с ИГИЛ

Генсек призвал не дать террористам шанса нанести удар где-либо еще. США в начале марта предупреждали о возможной атаке боевиков в России, но данными о теракте в «Крокусе» они не располагали, сообщил Белый дом

Антониу Гутерриш (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Страны мира должны взаимодействовать для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в связи с этим призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — сказал Гутерриш.

О том, что ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ, стало известно в ночь после произошедшего 22 марта нападения. The New York Times писала, что американские чиновники в марте собрали «разведданные» о том, что базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан» планировало нападение в Москве. The Washington Post (WP) также сообщает со ссылкой на источники, что разведданные относились к возможной активности «ИГ — Хорасана» внутри России.

По данным СК, жертвами теракта стали 133 человека, пострадавших — более сотни. Задержаны 11 причастных к нападению, в том числе четверо непосредственных исполнителей.

7 марта посольство США в России опубликовало предупреждение об угрозе нападений экстремистов в последующие 48 часов. Отмечалось, что целями атаки могут стать «большие скопления людей в Москве, включая концерты».

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон сообщила 22 марта, что Вашингтон поделился этой информацией с Москвой «в соответствии со своей давней политикой «обязанности предупреждать» (цитата по WP).

В тот же день координатор стратегических коммуникаций в СНБ Джон Кирби заявил, что США не располагали заблаговременной информацией о нападении на «Крокус Сити Холл». Кадры оттуда он назвал «ужасающими».

Многие мировые лидеры осудили теракт и выразили соболезнования в связи с ним. В их числе президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Молдавии Майя Санду, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Китая Си Цзиньпин, лидеры Турции, Казахстана, Белоруссии, Сербии Реджеп Тайип Эрдоган, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Александр Вучич и др.