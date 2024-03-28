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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Родных подозреваемого в атаке на «Крокус» увезли из дома в Таджикистане

Asia-Plus: семью подозреваемого в теракте увезли из дома в Таджикистане
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Родственники арестованного Шамсидина Фаридуни рассказали, что его родителей, жену, ребенка и других членов семьи увезли из дома в таджикском селе. Ранее тетя подозреваемого сообщала о допросах его братьев
Шамсидин Фаридун
Шамсидин Фаридун (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Родственники одного из подозреваемых в участии в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни рассказали, что из села, где он жил, его родителей, брата, жену с восьмимесячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев увезли «люди в официальной одежде», которые могут быть связаны с властями Таджикистана. Об этом пишет Asia-Plus со ссылкой на супругу дяди Фаридуни.

Корреспонденты агентства приехали в кишлак (селение) Лойоби в 25 км от Душанбе по адресу дома подозреваемого, но не обнаружили там никого, кроме жены его брата. Она не стала разговаривать с журналистами, и с ними пообщалась жена дяди Фаридуни. По ее словам, родственников задержанного увезли еще 23 марта, дядя и его сыновья поехали узнать об их судьбе и тоже пропали.

Сосед семьи, который тоже отказался называть свое имя, подтвердил, что родственников Фаридуни забрали. Еще один родственник подозреваемого сказал, передавая слова другого родственника, что из России депортировали сестру Фаридуни — Махбубу Загарову и троих детей. Основанием стало то, что она зарегистрировала подозреваемого в своем доме. Жена дяди сказала, что женщина пока не вернулась домой.

О Фаридуни родственники рассказали, что он учился в школе до седьмого класса, был арестован за сексуальное домогательство, но «в целом был спокойным». В Россию он уехал полгода назад и отсылал деньги своей семье. Одному из родственников за несколько дней до ареста он предложил поработать с ним в Москве, но тот по приезде не нашел его в российской столице.

РБК направил запрос в МВД Республики Таджикистан и в пресс-службу МВД России.

Ранее о том, что братьев Фаридуни забрали на допросы в Таджикистане, сообщила «РИА Новости» его тетя Гулбиби Заргарова. О допросах родственников подозреваемых (гражданин Таджикистана — не только Фаридуни) в республике также сообщал Reuters со ссылкой на источники в таджикских службах безопасности.

Гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе»
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Фото:spb.sledcom.ru

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ФСБ сообщала, что задержаны 11 человек, причастных к теракту, четверо из них — непосредственные исполнители. Известны имена восьмерых — помимо Фаридуни, это исполнители теракта Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, а также Мухаммадсобир Файзов, Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов, которых следствие считает причастными к подготовке атаки. Все они арестованы. Следственный комитет считает, что Фаридуни вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Анастасия Серова
Таджикистан «Крокус Сити Холл» теракт
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