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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в «Крокусе»

СК: по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержали еще одного человека
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
По делу о теракте в «Крокусе» уже проходят 12 человек. Имена восьми из них известны
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержали еще одного подозреваемого, сообщил Следственный комитет (СК).

Он, по данным следователей, участвовал «в схеме финансирования террористов». СК попросит суд арестовать его.

По делу уже задержаны 11 человек, докладывал глава ФСБ Александр Бортников президенту России Владимиру Путину. Среди них были четыре террориста, которые «непосредственно участвовали в теракте».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Сейчас известны имена восьмерых подозреваемых по статье «Теракт» (ст. 205 УК). Из них четверо — кто непосредственно стрелял в «Крокус Сити Холле»:

  • Далерджон Мирзоев;
  • Саидакрами Рачабализода;
  • Шамсидин Фаридуни;
  • Мухаммадсобир Файзов.

Также были задержаны еще четыре человека:

  • Диловар Исломов;
  • Аминчон Исломов;
  • Исроил Исломов;
  • Алишер Касимов.

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Исроил Исломов и два его сына продали автомобиль Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Они «были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом», сообщал источник ТАСС. «Дело же не в том, что они что-то продали», — говорил он. Алишер Касимов сдавал квартиру террористам и тоже был в курсе их планов, уточнил он.

Имена еще троих фигурантов дела не назывались.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. Во время пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли 143 человека, более 180 — пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Теракту содействовали спецслужбы Украины, заявлял Бортников. Следователи при работе с задержанными террористами получили «доказательства их связи с украинскими националистами», сообщал СК.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теги
«Крокус Сити Холл» задержанные уголовное дело
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