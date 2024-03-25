Гендиректор «Новой Голландии» уволилась из-за поста мужа о теракте

Генеральный директор «Новой Голландии» и Роксана Шатуновская ушла с поста из-за высказываний ее мужа Николая Конашенка о теракте в «Крокус Сити Холле». Об увольнении Шатуновской сообщается в телеграм-канале «Новой Голландии».

«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия», — говорится в сообщении. Причину там не назвали, но пояснили, что Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к этому проекту. Мы глубоко потрясены жестокой трагедией. Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, — подчеркнули там.

Сама Шатуновская уточнила на закрытой странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена), что покидает пост «по обоюдному согласию». Она назвала высказывания своего мужа «чудовищными».

«Я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — приводит ее слова «Фонтанка».

Как пишет издание, 41-летний Конашенок — петербургский декоратор. После своего поста о теракте вечером 25 марта он был задержан в Пулково сотрудниками центра «Э», он собирался улететь в Ереван.

В пресс-службе ГУ МВД заявили РБК, что выявили в соцсетях посты «с признаками экстремизма» и задержали их автора в Пулково. «Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в полиции.

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