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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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RT показал допрос третьего подозреваемого в нападении на «Крокус»

RT показал допрос третьего подозреваемого в нападении на «Крокус Сити Холл»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей, были задержаны в Брянской области. Третий боевик рассказал, что оружие они выбросили из своей машины до задержания, но где, он не смог указать

RT показал допрос третьего подозреваемого в нападении на «Крокус»
Video

Телеканал Russia Today показал кадры с еще одним задержанным террористом, причастным к атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл». Мужчину поймали в Брянской области.

На видео он заявляет, что не говорит по-русски, оперативники несколько раз спрашивают его имя — и он неразборчиво называет его, ему 30 лет. Он заявил, что оружие боевики выбросили где-то на дороге до задержания, но было ли это сделано в Брянской области или ближе к Москве, он сказать не смог. Лицо террориста в крови, голова перевязана. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось».

Мужчина прежде появлялся на кадрах задержания, тоже в крови.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса еще двух задержанных. Первый, 1998 года рождения, на кадрах утверждает, что получал указания через Telegram, где «слушал урок проповедника», с ним около месяца назад связался помощник этого проповедника. За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб., которые должны были перевести на карту, говорит он на видео. Те, с кем он общался в Telegram, доставили оружие нападавшим, сказал он.

Второго задержанного Симоньян назвала «главарем упырей». На кадрах он рассказывает, что жил в хостеле на трассе с еще одним человеком около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.

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Политика

Президент Владимир Путин заявил, что всего были задержаны 11 причастных к теракту, который произошел вечером 22 марта. Четверо из них — непосредственные исполнители. ФСБ сообщала, что террористов задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Автомобиль, на котором они передвигались, нашли в районе деревни Хацунь неподалеку от Брянска.

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал глава государства.

Путин заявил о продолжении поисков всех пособников террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 133 человека, пострадавших — более сотни.

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«Крокус Сити Холл» теракт допрос
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