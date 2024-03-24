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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Президент Эстонии сообщил об ужасе из-за атаки на «Крокус»

Президент Эстонии Алар Карис: теракт в «Крокусе» ужасает своей жестокостью
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Лидеры стран Балтии отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холл», где погибли 133 человека. Президент Эстонии решительно осудил нападение и отметил его жестокость
Алар Карис
Алар Карис (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Эстонский президент Арал Карис выступил с осуждением теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», он опубликовал сообщение в Twitter (переименован в X).

«Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в концертном зале «Крокус Сити» в Москве ужасает своей жестокостью», — написал президент.

На теракт отреагировал ранее и латвийский президент Эдгар Ринкевич. «В каком же сумасшедшем мире мы живем», — написал он в Twitter.

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Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». Люди в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Затем террористы подожгли концертный зал. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 12,9 тыс. кв. м, к 0:56 мск его локализовали.

Как выяснил РБК, из записей камер видеонаблюдения следует, что террористы хорошо ориентировались в здании. Следствие полагает, что атаковавшие заранее подготовили нападение и продумали пути отхода. По словам источника, террористы покинули здание «Крокуса», смешавшись с толпой выбегающих из концертного зала посетителей. О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны, стрельба в первую очередь была открыта по ним.

Погибли 133 человека, еще 140 ранены.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эстония Крокус Сити Холл
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