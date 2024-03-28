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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мурашко назвал число оставшихся в больницах пострадавших в «Крокусе»

Министр Мурашко: 74 человека остаются в больницах после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В тяжелом состоянии остаются 18 пострадавших, включая троих детей. 90 раненых при теракте в «Крокусе» выписали
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В больницах остаются 74 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, выписали 90 пострадавших, амбулаторно помощь оказали 208 пациентам.

«74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы.Трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии — это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов», — сказал министр.

Он добавил, что в тяжелом состоянии остаются 18 пострадавших, включая троих детей. В состоянии средней тяжести 33 человека, 20 пациентов выпишут в ближайшие дни.

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 143
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне, 27 марта, подмосковный минздрав опубликовал список, из которого следовало, что в больницах оставались 77 человек, 47 пациентов были выписаны. Общее число пострадавших оценивали более чем в 180 человек.

Погибших при нападении террористов на «Крокус», по данным МЧС, — 143. Следственный комитет сообщал, что получил столько же заявлений от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта.

Теракт произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание вошли вооруженные боевики, они открыли стрельбу и подожгли концертный зал. Он полностью выгорел. По делу задержаны 11 человек, включая четырех исполнителей теракта.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Михаил Мурашко Крокус Сити Холл раненые пострадавшие теракт Минздрав
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