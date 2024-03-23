Появилось видео допроса подозреваемого в нападении на «Крокус»

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Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале видео допроса одного из задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл».

Ролик длится две с половиной минуты; на кадрах мужчина представляется, называет дату рождения и утверждает, что получал указания через Telegram, где «слушал урок проповедника», а связался с ним помощник этого проповедника около месяца назад.

За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб., которые должны были перевести на карту, говорит он на видео.

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