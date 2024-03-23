Появилось видео допроса подозреваемого в нападении на «Крокус»
Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале видео допроса одного из задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл».
Ролик длится две с половиной минуты; на кадрах мужчина представляется, называет дату рождения и утверждает, что получал указания через Telegram, где «слушал урок проповедника», а связался с ним помощник этого проповедника около месяца назад.
За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб., которые должны были перевести на карту, говорит он на видео.
Материал дополняется
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»
Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Опубликован список погибших в теракте
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»