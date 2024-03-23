Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»

Фото: Hinshtein / Telegram

В Брянской области были задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщил депутат Александр Хинтшейн.

По словам Хинштейна, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области.

«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться.В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Хинштейн.

Второго подозреваемого нашли и задержали около 3:50 мск. Поиски остальных продолжаются, в операции задействованы все силовые ведомства, пишет Хинштейн.

«В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана», — сообщил он.

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