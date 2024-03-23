Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»
В Брянской области были задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщил депутат Александр Хинтшейн.
По словам Хинштейна, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области.
«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться.В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Хинштейн.
Второго подозреваемого нашли и задержали около 3:50 мск. Поиски остальных продолжаются, в операции задействованы все силовые ведомства, пишет Хинштейн.
«В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана», — сообщил он.
Материал дополняется.
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»