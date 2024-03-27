Мужа экс-главы «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма

СК предъявил обвинение в оправдании терроризма мужу экс-главы «Новой Голландии» Николаю Конашенку. Он опубликовал пост, в котором задался вопросом, почему 22 марта атаковали «Крокус», а не Кремль». Ему грозит до семи лет тюрьмы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

СК предъявил обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку, мужу экс-главы парка «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксаны Шатуновской, в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили в пресс-службе ведомства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК. По версии следствия, Конашенок в период с 22 по 25 марта 2024 года опубликовал в интернете комментарии, «оправдывающие террористический акт» в концертном зале «Крокус Сити Холл». В одной из публикаций он задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль».

Конашенка задержали 25 марта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», он планировал улететь в Ереван. При задержании бизнесмен «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью», писала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Это квалифицировали как мелкое хулиганство и арестовали его на 14 суток.

25 марта Шатуновская покинула пост директора «Новой Голландии», объяснив это решение «чудовищными, несовместимыми с человечностью высказываниями» члена ее семьи.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 139 человек, пострадали 182. Пожар удалось потушить спустя сутки, концертный зал выгорел полностью.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Директор ФСБ России Александр Бортников не исключил причастности США, Британии и Украины к этой атаке.

Задержано 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Семерых из них арестовали до 22 мая. Восьмой фигурант дела — Алишер Касимов — сдавал квартиру участникам этой атаки, писал телеграм-канал Mash. Имена еще троих фигурантов пока не назывались.