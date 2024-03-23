Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»

Реакция международного сообщества на теракт в «Крокус Сити Холле» — в подборке РБК

Фото: АГН «Москва»

Постоянные члены Совета Безопасности ООН

С осуждением теракта выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Мы выражаем искренние соболезнования и выражаем глубочайшее сочувствие семьям многих жертв. Ничто и никогда не сможет оправдать такое ужасное насилие», — заявили написал он.

Председатель Китая Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с «серьезным терактом», который произошел в Москве. «Я потрясен известием о серьезном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье, которое повлекло за собой большие жертвы, — заявил Си. — Китайская сторона твердо поддерживает усилия российского правительства по поддержанию национальной безопасности и стабильности».

Представитель Белого дома США Джон Кирби высказался в ходе брифинга вечером 22 марта. «Мы пытаемся получить больше информации, но предпочли бы, чтобы об этом рассказали российские власти. Кадры оттуда просто ужасны, и на них тяжело смотреть. Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения», — сказал он. По его словам, Штаты «заранее не располагали сведениями об этом ужасном нападении» и «на данный момент нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе».

Посольство США в России заявило, что «шокировано сообщениями о террористическом акте», выразило «искренние соболезнования российскому народу» и «настоятельно рекомендовало» своим гражданам в Москве «избегать этого района, следовать инструкциям местных служб безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ». Комментируя свое предупреждение об угрозе терактов в Москве от 7 марта, посольство заявило, что сделало это, поскольку не хотело допустить смерть невинных людей. «Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», — сказали РБК в диппредставительстве, отказавшись комментировать вопросы, связанные с разведкой. В Совете нацбезопасности Белого дома сообщили, что в планах американского президента Джо Байдена нет созвона с Владимиром Путиным.

«Те съемки, которые нам поступают из Москвы, ужасные. Наши мысли с жертвами и пострадавшими, и с российским народом, — говорится в сообщении ведомства. — Необходимо пролить весь свет об этих отвратительных действиях», — заявили в МИД Франции.

Западные страны

С заявлениями о теракте выступили МИДы Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Португалии, Словении, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции. Высказались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Молдавии Майя Санду, президент Финляндии Александр Стубб, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. Общее содержание их заявлений — осуждение теракта, поддержка пострадавшим и соболезнования родным погибших, слова о том, что нападение на мирное население нельзя оправдать и что причастные к теракту должны понести ответственность; часть ведомств заявили, что шокированы произошедшим.

Президент Сербии Александр Вучич выразил искренние соболезнования российским гражданам и руководству России и выразил надежду на то, что «террористы, совершившие такое ужасное преступление, будут привлечены к ответственности, то есть арестованы или ликвидированы». Он также сообщил, что на фоне событий в Москве созвал на 23 марта заседание Совета нацбезопасности и обратил внимание на призывы посольств США и Великобритании двухнедельной давности к своим гражданам избегать массовых скоплений людей в Москве — по его словам, это свидетельствует о том, что их спецслужбы знали о возможных терактах.

«7 марта американское посольство призвало граждан не ходить в торговые центры. Их спецслужбы перехватили и получили определенную информацию и знали, что происходит. Кто-то скажет, что это Киев, Киев скажет, что это Москва. К моему несчастью, я был прав. Я считаю, что с каждым днем мы приближаемся к великому мировому конфликту, крупнейшему в истории, и боюсь, что он унесет больше жизней, чем Вторая мировая война», — заявил он.

От лица Евросоюза выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «ЕС шокирован сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими российскими гражданами», — заявил он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «Украина, конечно, не имеет никакого отношения к стрельбе/взрывам в «Крокус Сити Холле». По его словам, «это не имеет никакого смысла».

СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразил соболезнования Владимиру Путину, «решительно осудив это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания». «Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим», — заявил он.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев оценил то, что Лукашенко «безотлагательно выразил самые искренние соболезнования» — по его словам, «это весомо подтверждает сплоченность россиян и белорусов на протяжении многовековой совместной истории». «Организаторы и исполнители этого акта бесчеловечного варварства, ставившие целью запугать тысячи и тысячи людей, цели не достигнут. В полной мере они должны ответить перед законом за преступление, которому нет оправданий, — как и не может быть лукавых западных объяснений и двояких трактовок случившегося, уже звучащих с Запада», — сказал Мезенцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к Владимиру Путину, заявив, что «глубоко потрясен известием о чудовищном теракте». «Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении Алиева.

Телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину направил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей, — написал он. — Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан. <...> Скорбим вместе с народом России и обращаем слова сочувствия и поддержки семьям и родным погибших, понесшим невосполнимую утрату».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев теракт «решительно осудил» и призвал страны ООН «заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан». Он выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и поручил правоохранительным органам Казахстана «при необходимости оказать помощь российским органам правопорядка». В связи с терактом Токаев назначил на 23 марта совещание с членами Совбеза республики.

Телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину направил президент Киргизии Садыр Жапаров. «Решительно осуждая это преступление, мы заявляем о своей поддержке усилий, направленных на эффективное противостояние этому злу, и выступаем за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом», — говорится в его сообщении.

С аналогичными обращениями выступили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. «Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания», — говорится в сообщении Рахмона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в письме с соболезнованиями Путину также «решительно осудил» теракт и выразил уверенность в том, что «организаторы и исполнители этого преступления понесут неотвратимое наказание». Он также «передал искренние слова поддержки близким погибших» и «пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

С осуждением теракта также выступило правительство Грузии. «Наши соболезнования русскому народу. Наши соболезнования семьям погибших. Желаем раненым скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении грузинского кабмина.

Ближний Восток и Азия

С заявлениями о теракте выступили Египет, Катар, Израиль, Иордания, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тунис. Их МИДы выразили соболезнования и осудили произошедшее. Марокко была единственной страной, которая упомянула в своем сообщении, что ответственность за теракт на себя взяло ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

«Опечален сегодняшними трагическими событиями в Москве. Наши сердца сочувствуют семьям жертв и всем пострадавшим. Такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех», — написал вечером 22 марта глава израильского МИД Исраэль Кац.

Осудили теракт и выразили соболезнования российской стороне премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф — оба заявили, что их страны солидарны с Россией «в этот час скорби». С аналогичным посылом выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Палестины Махмуд Аббас и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Выразил соболезнования в обращении к главе российского МИД Сергею Лаврову министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. «Совместная и эффективная борьба с терроризмом требует серьезных и недискриминационных действий со стороны международного сообщества», — написал он.

С соболезнованиями к Путину обратился президент Сирии Башар Асад. «Это трусливое нападение, направленное против невинных граждан, свидетельствует об абсолютной неспособности заставить российский народ отступить от своих принципов, приверженности суверенитету своей страны и независимости ее решений. Оно напрямую связано с тяжелыми, болезненными поражениями, понесенными неонацизмом и его покровителями в ходе специальной военной операции в Донбассе», — говорится в телеграмме сирийского президента.

Решительно осудил нападение на мирное население МИД Японии, а также МИДы Сингапура и Филиппин.

Латинская Америка и Африка

В Латинской Америке осудили теракт и выразили в связи с ним свои соболезнования Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Уругвай.

«Из Венесуэлы мы выражаем поддержку президенту Владимиру Путину и поднимаем голос, чтобы категорически отвергнуть любой акт насилия, который затрагивает мир людей во всем мире», — заявил президент республики Николас Мадуро. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал произошедшее «зверским террористическим актом».

В Африке с заявлением выступили Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Кения, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, Мали, Мальдивы, Сенегал, Сомали, Эфиопия.

Правительство Анголы «выразило свое полное возмущение этим отвратительным преступлением, которое ни под каким предлогом не может не заслужить самого решительного осуждения», а МИД Бенина заявил, что «поддерживает усилия, которые предпримет российское руководство для обеспечения безопасности и выявления виновных в этом трусливом акте».

«Столкнувшись с этим гнусным террористическим нападением, моя страна полна решимости, как никогда, в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией и всеми добросовестными партнерами бороться с поборниками террора во имя процветания наших народов и развития наших наций», — написал президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

Глава МИД Кении Мусалия Мудавади обратился к своему «брату и коллеге» Сергею Лаврову, заверив его в том, что «Кения решительно и недвусмысленно осуждает этот зверский акт и вместе с вами оплакивает гибель невинных людей».