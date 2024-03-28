NYT: США могли передать России не все данные о подготовке теракта

NYT сообщила, что США могли передать не все данные о подготовке теракта

Фото: Максим Шеметов / Reuters

США могли передать российским властям не всю информацию о готовящемся теракте из опасений раскрыть свои источники или методы разведки, пишет The New York Times (NYT).

«Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили чиновникам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники или методы их разведки», — сказано в материале без указания источника информации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно, он добавил, что к информации NYT надо относиться с большой осторожностью.

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