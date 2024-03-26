Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Главное к 08:00 мск
- Теракт в «Крокусе» совершен «руками радикальных исламистов», но Россию интересует, кто заказчик нападения, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года», и Москва видит, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».
- Глава СК Александр Бастрыкин на совещании у президента заявил, что следователи установили полную хронологию случившегося, заключили, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен.
- Басманный суд вечером 25 марта арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Степень их родства не уточняется, но у них одинаковая фамилия, а у двоих отчество соответствует имени третьего. Аминчон Исроилович Исломов и Диловар Исроилович Исломов проходят в качестве обвиняемых, Исроил Ибрагимович Исломов — как подозреваемый. Они арестованы до 22 мая.
- Про одного из них — Диловара Исломова — известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Аминчон Исломов также женат, является многодетным отцом. Другие подробности о нем и Исроиле Исломове пока неизвестны.
- СК считает, что Аминчона и Диловара Исломова в состав террористической группы вовлек Шамсидин Фаридуни, арестованный днем ранее.
- Источник «РИА Новости» утверждает, что именно таксисту Диловару Исломову ранее принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов этот автомобиль продал, сообщает агентство.
- В ночь на понедельник Басманный суд арестовал первых четырех обвиняемых в теракте — Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова.
- СК сообщил, что сейчас идут следственные действия с обвиняемыми для получения информации о подготовке и совершении теракта, а также «установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов».
- Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 139 человек, в том числе троих детей. Число пострадавших, по уточненным данным подмосковного Минздрава, составляет 119 человек. 96 человек до сих пор остаются в больницах, еще 23 уже выписаны, сообщает ведомство.
- Опознаны тела 95 человек. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы круглосуточно. Бюро судебно-медицинской экспертизы расположено по адресу: Тарный проезд, дом 3.
- Поисковая операция в «Крокусе» продлена до 17:00 мск вторника, 26 марта, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.
Для родственников пострадавших открыта горячая линия: +7 (499) 251-45-03. По этому телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения.
Также горячую линию открыло МЧС: 8-800-775-17-17.
- Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса», сообщили в МЧС. Также ведомство уточняет, что площадь обрушения крыши составила 7 тыс. кв. м. Концертный зал выгорел полностью.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причастности «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено) к теракту, отметил, что следствие еще идет и какая-то стройная версия пока не озвучивалась, речь идет только о предварительных данных. Песков отметил, что контактов с западными странами по расследованию нападения на «Крокус» нет.
- Франция предлагает России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил президент Эмманюэль Макрон. Он отметил, что это сделано «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и детали, которые могут быть полезны россиянам».
- Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла» и то, были ли открыты запасные выходы.
- Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», необходимости присутствия вооруженной охраны на мероприятии прокуроры не установили, сообщили источники «РИА Новости» и Baza.
- В Госдуме после теракта решили проработать поправки, которые обяжут ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности, включая торговые центры, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
- МВД опровергло появившуюся «в телеграм-каналах и соцсетях» информацию о том, что четверо задержанных подозреваемых имели российское гражданство. Все они — иностранные граждане, заявили в ведомстве. Сейчас МВД вместе с ФСБ проверяют основания и выясняют, как долго каждый из задержанных находился на территории страны, а также устанавливают адреса, где жили подозреваемые, и другие обстоятельства, говорится в сообщении.
- Владимир Путин в субботу днем выступил с обращением к россиянам. Он назвал случившееся «варварским» терактом и «кровавой бойней» и объявил 24 марта днем траура. Путин заявил, что четверо задержанных исполнителей теракта «пытались скрыться и двигались в сторону Украины», где, по предварительной информации, «украинская сторона подготовила для них окно для перехода госграницы».
- ЦБ рекомендовал банкам списать долги погибших при теракте в «Крокусе». Что касается пострадавших, регулятор призвал банки «оказать необходимую поддержку» на основании их заявлений, «вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа».
- Ущерб, полученный концертным залом «Крокус Сити Холл», может составить от 9,5 млрд до 11,4 млрд руб., заявил «РИА Новости» вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. Он предположил, что на восстановление потребуется не менее восьми-десяти месяцев.
- Решать, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», его владелец Араз Агаларов будет, принимая во внимание «общее мнение страны по этому поводу» и видение правительства, заявил сын бизнесмена Эмин Агаларов в интервью телеканалу РБК. Он добавил, что концертный зал, открытый в 2009 году, строится по нормативам с использованием огнестойких материалов — иначе его не дали бы ввести в эксплуатацию.
Что известно о задержанных
- Участники нападения на «Крокус Сити Холл» скрылись на белом Renault Symbol, сообщали «РИА Новости» и «Коммерсантъ».
- Около 9:00 мск 23 марта телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что в Брянской области остановили машину с подозреваемыми и что были задержаны два человека, а остальных ищут.
- В 10:25 депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых. По его словам, ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области полиция потребовала остановиться автомобиль «Рено». Подозреваемые пытались скрыться, их преследовали, была открыта стрельба и машина перевернулась.
- «Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», — сообщил Хинштейн. По его словам, в салоне «Рено» нашли пистолет «ПМ», магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.
- Деревня Хацунь находится в районе 371-го км трассы М-3 «Украина», где ограничивалось движение.
- В 11:00 мск Кремль сообщил, что глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По информации спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них были «соответствующие контакты» на украинской стороне.
- В 13:18 мск 23 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса задержанного после теракта в «Крокусе». Мужчина заявил, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб., а готовился к теракту он, слушая «проповедника» в Telegram. По словам допрашиваемого, он прилетел из Турции 4 марта.
- Симоньян также опубликовала видео допроса еще одного задержанного, его она назвала «главарем упырей». На кадрах мужчина через переводчика рассказывает, что жил в хостеле на севере Москвы с еще одним человеком по имени Мухаммад около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.
- Кадры с третьим задержанным показал RT. На видео мужчина заявляет, что не говорит по-русски, оперативники несколько раз спрашивают его имя — и он неразборчиво называет его, ему 30 лет. По словам подозреваемого, оружие они выбросили где-то по дороге. Лицо мужчины в крови, голова перевязана. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось».
- Еще в ночь на субботу Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на пост группировки в Telegram сообщили, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Неназванные официальные лица США подтвердили это заявление ИГИЛ, пишет The New York Times.
Хронология событий
- Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло около 20:00 мск 22 марта. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».
- Четверо террористов подъехали к зданию «Крокус Сити Холла» на легковом Renault еще в 18:54 и стали дожидаться посетителей, сообщил глава СК.
- Стрельбу из автоматов они открыли в 19:58 мск: сначала преступники стреляли по находившимся на улице посетителям, а потом прошли в холл и зрительный зал, где продолжали вести стрельбу по всем замеченным людям.
- Затем нападавшие подожгли зал с помощью бензина, который они принесли с собой, и в 20:11 мск покинули здание. Уезжая на том же автомобиле, они сбили семью с двумя детьми.
- Здание развлекательного комплекса, расположенного рядом с МКАДом в Красногорске, было охвачено огнем. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. метров. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля. Локализовать возгорание удалось около 1:00 мск. А окончательно потушить его удалось только вечером в субботу.
- Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в здание не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра и открыли стрельбу.
- Анализ записей с видеокамер показал, что террористы хорошо ориентировались в здании, они «заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», говорят источники РБК. О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны — стреляли в первую очередь по ним. Также силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что те могут иметь опыт боевых действий.
- 24 марта стало известно, что двое школьников Ислам Халилов и Артем Донсков, которые подрабатывали в гардеробе, во время нападения через выставочный центр вывели более сотни посетителей и тем самым помогли им спастись. 25 марта днем детский омбудсмен Мария Львова-Белова вручила им награды.
ЧП произошло перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 мск. Музыканты не пострадали. Но, как сообщил их концертный директор Юрий Чернышевский, группа не может связаться с помощником директора Екатериной Кушнер. 24 марта Чернышевский сообщил, что она погибла.
Ближайший концерт «Пикника», который намечен на 27 марта в Петербурге, будет посвящен памяти жертв теракта. Собранные средства группа обещает передать пострадавшим и семьям погибших.
Что рассказывают очевидцы
Стрельба началась около 20:00, рассказала РБК очевидица по имени Ольга. «Мы были наверху, на бельэтаже и даже не сразу сообразили, что выстрелы настоящие, так как она были глухие. Но внизу началась паника, люди бежали через сцену. Мы спаслись практически первыми, выбежали по лестнице на улицу и оттуда в метро», — сказала она.
«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — отметила в беседе с РБК другая очевидица Светлана.
«Мы были где-то без 15 минут [восемь] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити Холла». Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненных тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.
Еще один из посетителей «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего. Рассказ мужчины по имени Михаил показал телеканал «Россия 24».
Михаил пришел на концерт с женой. По словам мужчины, террорист «хладнокровно расстрелял людей» и стал двигаться к нему с супругой. «В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие, секунда у меня была на размышления, <...> я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», — рассказал мужчина. После этого к Михаилу подбежал еще один зритель, он нанес несколько мощных ударов, и террорист потерял сознание.
Затем Михаил нашел жену, и они смогли уехать. «Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет», — сказал мужчина. Он добавил, что потом понял, что своим поступком спас жизни десятков людей.
Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Михаила. В СК отметили, что он показал «беспримерное мужество» и «своими активными и решительными действиями спас жизни окружавших его людей». Мужчину представят к ведомственной награде.
Реакция властей
- Президенту Владимиру Путину было доложено о ЧП в первые минуты после нападения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.
- В 15:30 мск 23 марта Путин выступил с обращением к россиянам.
- Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал устроителям теракта «ответный террор». «Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал Медведев в телеграм-канале.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к теракту.
- Власти Москвы и области совместно выплатят пострадавшим компенсации от 500 тыс. до 3 млн. руб, сообщил мэр Сергей Собяни. Близкие погибших получат по 3 млн руб.; пострадавшие, которые попали в больницу, — по 1 млн; по 500 тыс. руб. выплатят тем, кто прошел лечение амбулаторно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- Федеральный Минтранс заявил, что на объектах транспорта действует максимальный уровень безопасности.
- Дептранс Москвы сообщает об усиленных досмотрах пассажиров в метро. Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры безопасности также усилил Минтранс Подмосковья.
- РЖД объявило, что до 26 марта включительно все пассажиры, решившие отказаться от поездки, могут бесплатно оформить возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам.
Отмены массовых мероприятий
- Об отмене массовых и развлекательных мероприятий на 23-24 марта еще до объявления траура заявили Минкультуры России и власти целого ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья и Петербурга.
- 24 марта, в день общенационального траура, федеральные каналы — НТВ, «Первый канал» и ВГТРК — отказались от показа рекламы. НТВ и «Первый канал» также сообщили об изменении сетки вещания.
- Союз театральных деятелей России в понедельник объявил, что церемония вручения специальной премии «Золотая маска» «За вклад в развитие театрального искусства», которая должна была пройти в Большом театре 27 марта, переносится на неопределенную дату.
- Ассоциация продюсеров кино и телевидения также отменила церемонию вручения своей премии, которая была запланирована на 26 марта.
- В связи с терактом был отменен товарищеский матч сборной России против команды Парагвая, назначенный на 25 марта. Матчи 22 тура Российской премьер-лиги, которые состоятся 29-31 марта, начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта.
Про «Крокус Сити Холл»
Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В 2023 году Crocus Group заняла 7 место в списке крупнейших рантье журнала Forbes годовым доходом в $255 млн.
Группе принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».
Международная реакция
- Совбез ООН «решительно осудил гнусный теракт» в Москве. В заявлении содержится призыв ко всем государствам активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к преступлению.
- Страны должны взаимодействовать для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — сказал он.
- Евросоюз шокирован сообщениями о теракте в подмосковном «Крокусе», заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими россиянами», — сказал он.
- Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу. Белый дом выступил с осуждением теракта.
- Лидер Китая Си Цзиньпин осудил атаку и заявил, что Пекин «твердо поддерживает усилия властей России по поддержанию национальной безопасности».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, осудив «теракт, подло совершенный против невинных людей». «Это нападение свидетельствует о необходимости как можно скорее положить конец кризисам в регионе мирным путем. Турция готова развивать сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.
- Германия осуждает «ужасную террористическую атаку на невинных зрителей концерта в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Наши мысли — с семьями жертв и всеми пострадавшими», — написал он в соцсети Х.
- Осудила теракт в «Крокусе» и Великобритания. «Мы приносим наши искренние соболезнования и выражаем глубочайшее сочувствие семьям многих жертв. Ничто и никогда не сможет оправдать столь ужасающее насилие», — написал в X министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
- Соболезнования также выразил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. «Мы решительно осуждаем теракт в Москве. Ничто не может оправдать варварство и убийства невинных людей», — написал он в X.
- Премьер Индии Нарендра Моди назвал случившееся «чудовищным террористическим актом». «Наши мысли и молитвы с семьями жертв. Индия выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации в этот час скорби», — написал премьер.
- Осудил нападение и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Он направил Путину телеграмму, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
- С осуждением теракта выступил и президент Эстонии Алар Карис.
- Также соболезнования в связи с терактом выразили власти Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Ирана, Катара, Италии, Польши и Франции и другие страны.