Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное

Суд назвал имена новых фигурантов дела о теракте. Жертвами нападения, по последним данным, стали 139 человек, 96 пострадавших остаются в больницах. Разбор завалов близится к завершению. Главное о ЧП

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Главное к 08:00 мск

Теракт в «Крокусе» совершен «руками радикальных исламистов», но Россию интересует, кто заказчик нападения, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года», и Москва видит, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».

Глава СК Александр Бастрыкин на совещании у президента заявил, что следователи установили полную хронологию случившегося, заключили, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен.

Басманный суд вечером 25 марта арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Степень их родства не уточняется, но у них одинаковая фамилия, а у двоих отчество соответствует имени третьего. Аминчон Исроилович Исломов и Диловар Исроилович Исломов проходят в качестве обвиняемых, Исроил Ибрагимович Исломов — как подозреваемый. Они арестованы до 22 мая.

Про одного из них — Диловара Исломова — известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Аминчон Исломов также женат, является многодетным отцом. Другие подробности о нем и Исроиле Исломове пока неизвестны.

СК считает, что Аминчона и Диловара Исломова в состав террористической группы вовлек Шамсидин Фаридуни, арестованный днем ранее.

Диловар Исломов (Фото: Пресс-служба Московского городского суда) Аминчон Исломов (Фото: Пресс-служба Московского городского суда) Исроил Исломов (Фото: Пресс-служба Московского городского суда)

Источник «РИА Новости» утверждает, что именно таксисту Диловару Исломову ранее принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов этот автомобиль продал, сообщает агентство.

В ночь на понедельник Басманный суд арестовал первых четырех обвиняемых в теракте — Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова.

СК сообщил, что сейчас идут следственные действия с обвиняемыми для получения информации о подготовке и совершении теракта, а также «установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов».

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 139 человек , в том числе троих детей. Число пострадавших , по уточненным данным подмосковного Минздрава, составляет 119 человек . 96 человек до сих пор остаются в больницах, еще 23 уже выписаны, сообщает ведомство.

, в том числе троих детей. Число , по уточненным данным подмосковного Минздрава, . 96 человек до сих пор остаются в больницах, еще 23 уже выписаны, сообщает ведомство. Опознаны тела 95 человек. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы круглосуточно. Бюро судебно-медицинской экспертизы расположено по адресу: Тарный проезд, дом 3.

Поисковая операция в «Крокусе» продлена до 17:00 мск вторника, 26 марта, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

Для родственников пострадавших открыта горячая линия: +7 (499) 251-45-03. По этому телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения. Также горячую линию открыло МЧС: 8-800-775-17-17.

Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса», сообщили в МЧС. Также ведомство уточняет, что площадь обрушения крыши составила 7 тыс. кв. м. Концертный зал выгорел полностью.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причастности «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено) к теракту, отметил, что следствие еще идет и какая-то стройная версия пока не озвучивалась, речь идет только о предварительных данных. Песков отметил, что контактов с западными странами по расследованию нападения на «Крокус» нет.

Франция предлагает России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил президент Эмманюэль Макрон. Он отметил, что это сделано «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и детали, которые могут быть полезны россиянам».

Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла» и то, были ли открыты запасные выходы.

Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», необходимости присутствия вооруженной охраны на мероприятии прокуроры не установили, сообщили источники «РИА Новости» и Baza.

В Госдуме после теракта решили проработать поправки, которые обяжут ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности, включая торговые центры, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

МВД опровергло появившуюся «в телеграм-каналах и соцсетях» информацию о том, что четверо задержанных подозреваемых имели российское гражданство. Все они — иностранные граждане, заявили в ведомстве. Сейчас МВД вместе с ФСБ проверяют основания и выясняют, как долго каждый из задержанных находился на территории страны, а также устанавливают адреса, где жили подозреваемые, и другие обстоятельства, говорится в сообщении.

Владимир Путин в субботу днем выступил с обращением к россиянам. Он назвал случившееся «варварским» терактом и «кровавой бойней» и объявил 24 марта днем траура. Путин заявил, что четверо задержанных исполнителей теракта «пытались скрыться и двигались в сторону Украины», где, по предварительной информации, «украинская сторона подготовила для них окно для перехода госграницы».

ЦБ рекомендовал банкам списать долги погибших при теракте в «Крокусе». Что касается пострадавших, регулятор призвал банки «оказать необходимую поддержку» на основании их заявлений, «вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа».

Ущерб, полученный концертным залом «Крокус Сити Холл», может составить от 9,5 млрд до 11,4 млрд руб., заявил «РИА Новости» вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. Он предположил, что на восстановление потребуется не менее восьми-десяти месяцев.

Решать, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», его владелец Араз Агаларов будет, принимая во внимание «общее мнение страны по этому поводу» и видение правительства, заявил сын бизнесмена Эмин Агаларов в интервью телеканалу РБК. Он добавил, что концертный зал, открытый в 2009 году, строится по нормативам с использованием огнестойких материалов — иначе его не дали бы ввести в эксплуатацию.

Что известно о задержанных

Участники нападения на «Крокус Сити Холл» скрылись на белом Renault Symbol, сообщали «РИА Новости» и «Коммерсантъ».

Около 9:00 мск 23 марта телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что в Брянской области остановили машину с подозреваемыми и что были задержаны два человека, а остальных ищут.

В 10:25 депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых. По его словам, ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области полиция потребовала остановиться автомобиль «Рено». Подозреваемые пытались скрыться, их преследовали, была открыта стрельба и машина перевернулась.

«Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», — сообщил Хинштейн. По его словам, в салоне «Рено» нашли пистолет «ПМ», магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Деревня Хацунь находится в районе 371-го км трассы М-3 «Украина», где ограничивалось движение.

Фото: Яндекс.Карты

В 11:00 мск Кремль сообщил, что глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По информации спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них были «соответствующие контакты» на украинской стороне.

В 13:18 мск 23 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса задержанного после теракта в «Крокусе». Мужчина заявил, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб., а готовился к теракту он, слушая «проповедника» в Telegram. По словам допрашиваемого, он прилетел из Турции 4 марта.

Симоньян также опубликовала видео допроса еще одного задержанного, его она назвала «главарем упырей». На кадрах мужчина через переводчика рассказывает, что жил в хостеле на севере Москвы с еще одним человеком по имени Мухаммад около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.

Кадры с третьим задержанным показал RT. На видео мужчина заявляет, что не говорит по-русски, оперативники несколько раз спрашивают его имя — и он неразборчиво называет его, ему 30 лет. По словам подозреваемого, оружие они выбросили где-то по дороге. Лицо мужчины в крови, голова перевязана. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось».

Еще в ночь на субботу Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на пост группировки в Telegram сообщили, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Неназванные официальные лица США подтвердили это заявление ИГИЛ, пишет The New York Times.

Хронология событий

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло около 20:00 мск 22 марта. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

Четверо террористов подъехали к зданию «Крокус Сити Холла» на легковом Renault еще в 18:54 и стали дожидаться посетителей, сообщил глава СК.

Стрельбу из автоматов они открыли в 19:58 мск: сначала преступники стреляли по находившимся на улице посетителям, а потом прошли в холл и зрительный зал, где продолжали вести стрельбу по всем замеченным людям.

Затем нападавшие подожгли зал с помощью бензина, который они принесли с собой, и в 20:11 мск покинули здание. Уезжая на том же автомобиле, они сбили семью с двумя детьми.

Здание развлекательного комплекса, расположенного рядом с МКАДом в Красногорске, было охвачено огнем. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. метров. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля. Локализовать возгорание удалось около 1:00 мск. А окончательно потушить его удалось только вечером в субботу.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в здание не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра и открыли стрельбу.

Анализ записей с видеокамер показал, что террористы хорошо ориентировались в здании, они «заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», говорят источники РБК. О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны — стреляли в первую очередь по ним. Также силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что те могут иметь опыт боевых действий.

24 марта стало известно, что двое школьников Ислам Халилов и Артем Донсков, которые подрабатывали в гардеробе, во время нападения через выставочный центр вывели более сотни посетителей и тем самым помогли им спастись. 25 марта днем детский омбудсмен Мария Львова-Белова вручила им награды.

ЧП произошло перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 мск. Музыканты не пострадали. Но, как сообщил их концертный директор Юрий Чернышевский, группа не может связаться с помощником директора Екатериной Кушнер. 24 марта Чернышевский сообщил, что она погибла. Ближайший концерт «Пикника», который намечен на 27 марта в Петербурге, будет посвящен памяти жертв теракта. Собранные средства группа обещает передать пострадавшим и семьям погибших.

Что рассказывают очевидцы

Стрельба началась около 20:00, рассказала РБК очевидица по имени Ольга. «Мы были наверху, на бельэтаже и даже не сразу сообразили, что выстрелы настоящие, так как она были глухие. Но внизу началась паника, люди бежали через сцену. Мы спаслись практически первыми, выбежали по лестнице на улицу и оттуда в метро», — сказала она.

«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — отметила в беседе с РБК другая очевидица Светлана.

«Мы были где-то без 15 минут [восемь] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити Холла». Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненных тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.

Еще один из посетителей «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего. Рассказ мужчины по имени Михаил показал телеканал «Россия 24».

Михаил пришел на концерт с женой. По словам мужчины, террорист «хладнокровно расстрелял людей» и стал двигаться к нему с супругой. «В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие, секунда у меня была на размышления, <...> я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», — рассказал мужчина. После этого к Михаилу подбежал еще один зритель, он нанес несколько мощных ударов, и террорист потерял сознание.

Затем Михаил нашел жену, и они смогли уехать. «Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет», — сказал мужчина. Он добавил, что потом понял, что своим поступком спас жизни десятков людей.

Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Михаила. В СК отметили, что он показал «беспримерное мужество» и «своими активными и решительными действиями спас жизни окружавших его людей». Мужчину представят к ведомственной награде.

Реакция властей

Президенту Владимиру Путину было доложено о ЧП в первые минуты после нападения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.

В 15:30 мск 23 марта Путин выступил с обращением к россиянам.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал устроителям теракта «ответный террор». «Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал Медведев в телеграм-канале.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к теракту.

Власти Москвы и области совместно выплатят пострадавшим компенсации от 500 тыс. до 3 млн. руб, сообщил мэр Сергей Собяни. Близкие погибших получат по 3 млн руб.; пострадавшие, которые попали в больницу, — по 1 млн; по 500 тыс. руб. выплатят тем, кто прошел лечение амбулаторно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Федеральный Минтранс заявил, что на объектах транспорта действует максимальный уровень безопасности.

Дептранс Москвы сообщает об усиленных досмотрах пассажиров в метро. Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры безопасности также усилил Минтранс Подмосковья.

РЖД объявило, что до 26 марта включительно все пассажиры, решившие отказаться от поездки, могут бесплатно оформить возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам.

Отмены массовых мероприятий

Об отмене массовых и развлекательных мероприятий на 23-24 марта еще до объявления траура заявили Минкультуры России и власти целого ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья и Петербурга.

24 марта, в день общенационального траура, федеральные каналы — НТВ, «Первый канал» и ВГТРК — отказались от показа рекламы. НТВ и «Первый канал» также сообщили об изменении сетки вещания.

Союз театральных деятелей России в понедельник объявил, что церемония вручения специальной премии «Золотая маска» «За вклад в развитие театрального искусства», которая должна была пройти в Большом театре 27 марта, переносится на неопределенную дату.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения также отменила церемонию вручения своей премии, которая была запланирована на 26 марта.

В связи с терактом был отменен товарищеский матч сборной России против команды Парагвая, назначенный на 25 марта. Матчи 22 тура Российской премьер-лиги, которые состоятся 29-31 марта, начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта.

Про «Крокус Сити Холл» Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В 2023 году Crocus Group заняла 7 место в списке крупнейших рантье журнала Forbes годовым доходом в $255 млн. Группе принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

Международная реакция

Совбез ООН «решительно осудил гнусный теракт» в Москве. В заявлении содержится призыв ко всем государствам активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к преступлению.

Страны должны взаимодействовать для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — сказал он.

Евросоюз шокирован сообщениями о теракте в подмосковном «Крокусе», заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими россиянами», — сказал он.

Посольство США в Москве выразило соболезнования российскому народу. Белый дом выступил с осуждением теракта.