Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное

Погибли 137 человек, пострадали 180, опознаны 62 тела погибших, Бастрыкин поручил проверить противопожарную безопасность в «Крокусе». Главное о ЧП

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Что известно к 01:14 мск

Басманный суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в «Крокусе» — Мирзоева Далерджона Баротовича, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

В «Крокус Сити Холле» нашли тела 137 погибших в теракте, в том числе троих детей, сообщили в СК. Число пострадавших, по данным подмосковного Минздрава, достигло 180 человек.

Опознано 62 тела. Для опознания остальных нужны экспертизы ДНК.

Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла» и то, были ли открыты запасные выходы.

В Москве началась процедура опознания погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы круглосуточно. Бюро судебно-медицинской экспертизы расположено по адресу: Тарный проезд, дом 3.

Оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи начнут выдавать в 18:00 мск, сообщил Воробьев. Он заявил, что предпринимаются меры для возврата 383 машин, оставшихся на парковках.

РЖД объявила о бесплатных поездках в Москву для родственников погибших и пострадавших во время теракта.

К 7:00 мск 24 марта разобрано 91 куб. м. завалов.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра и открыли стрельбу. Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей и принес соболезнования семьям жертв теракта.

Открытое горение в «Крокус Сити Холле» ликвидировано, сообщили в МЧС около 19:30 мск субботы.

С осуждением теракта выступили Белый дом в США и президент Эстонии Алар Карис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, осудив «теракт, подло совершенный против невинных людей». «Это нападение свидетельствует о необходимости как можно скорее положить конец кризисам в регионе мирным путем. Турция готова развивать сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.

МВД опровергло появившуюся «в телеграм-каналах и соцсетях» информацию о том, что четверо задержанных подозреваемых имели российское гражданство. Все они — иностранные граждане, заявили в ведомстве. Сейчас МВД вместе с ФСБ проверяют основания и выясняют, как долго каждый из задержанных находился на территории страны, а также устанавливают адреса, где жили подозреваемые, и другие обстоятельства, говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал случившееся «варварским» терактом и «кровавой бойней» и объявил 24 марта днем траура.

Все четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны, заявил Путин. По его словам, они «пытались скрыться и двигались в сторону Украины», где, по предварительной информации, «украинская сторона подготовила для них окно для перехода госграницы». «Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание», — заявил президент.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале. В СК отметили, что он показал «беспримерное мужество» и «своими активными и решительными действиями спас жизни окружавших его людей».

Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел. Сейчас спасатели разбирают завалы и ищут выживших, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Альпинисты проводят разведку: то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — написал он. Ночью над зрительным залом рухнула крыша.

Для родственников пострадавших открыта горячая линия: +7 (499) 251-45-03. По этому телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения. Также горячую линию открыло МЧС: 8-800-775-17-17.

Ущерб, полученный концертным залом «Крокус Сити Холл», может составить от 9,5 млрд до 11,4 млрд руб., заявил «РИА Новости» вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. Он предположил, что на восстановление потребуется не менее восьми-десяти месяцев.

Что известно о задержанных

Участники нападения на «Крокус Сити Холл» скрылись на белом Renault Symbol, сообщали «РИА Новости» и «Коммерсантъ».

Около 9:00 мск 23 марта телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что в Брянской области остановили машину с подозреваемыми и что были задержаны два человека, а еще четырех ищут. Оба телеграм-канала также опубликовали копии ориентировки на четырех человек — граждан Таджикистана.

В МВД Таджикистана заявили, что трое человек с этих ориентировок не причастны к преступлению. По данным министерства, двое из них находятся на родине, а другой во время теракта был в Самаре и «не имеет отношения к преступлению».

В 9:08 Госавтоинспекция Брянской области предупредила, что временно ограничено движение по участку трассы М-3 «Украина» с 368-го по 385-й км. Этот участок расположен на юго-востоке от Брянска.

В 10:25 депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн сообщил о задержании двух подозреваемых. По его словам, ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области полиция потребовала остановиться автомобиль «Рено». Подозреваемые пытались скрыться, их преследовали, была открыта стрельба и машина перевернулась.

«Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», — сообщил Хинштейн. По его словам, в салоне «Рено» нашли пистолет «ПМ», магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Деревня Хацунь находится в районе 371-го км трассы М-3 «Украина», где ограничивалось движение.

Фото: Яндекс.Карты

В 11:00 мск Кремль сообщил, что глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По информации спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них были «соответствующие контакты» на украинской стороне.

Ранее посол Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что белорусские спецслужбы помогали России, чтобы не дать террористам уйти через общую границу.

В 13:18 главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса задержанного после теракта в «Крокусе». Мужчина заявил, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб., а готовился к теракту он, слушая «проповедника» в Telegram. По словам допрашиваемого, он прилетел из Турции 4 марта.

Симоньян также опубликовала видео допроса еще одного задержанного, его она назвала «главарем упырей». На кадрах мужчина через переводчика рассказывает, что жил в хостеле на севере Москвы с еще одним человеком по имени Мухаммад около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.

Кадры с третьим задержанным показал RT. На видео мужчина заявляет, что не говорит по-русски, оперативники несколько раз спрашивают его имя — и он неразборчиво называет его, ему 30 лет. По словам подозреваемого, оружие они выбросили где-то по дороге. Лицо мужчины в крови, голова перевязана. Один из оперативников сказал, что у него «одно ухо осталось».

Еще ночью Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на сообщение группировки в Telegram сообщили, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Неназванные официальные лица США подтвердили это заявление ИГИЛ, пишет The New York Times.

Хронология событий

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу в районе 20:00 мск 22 марта. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник». СК квалифицировал происшествие как теракт.

По словам источника РБК в правоохранительных органах, как минимум пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

Были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва. Последний из них — около 21:30 мск, сообщают «Интерфакс» и «Осторожно, новости».

Начался пожар. Здание развлекательного комплекса, расположенного рядом с МКАДом в Красногорске, было охвачено огнем. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. метров. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля. Локализовать возгорание удалось только около 1:00 мск.

Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. У двоих из нападавших были рюкзаки, возможно в них были взрывные устройства.

Анализ записей с видеокамер показал, что террористы хорошо ориентировались в здании, они «заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», говорят источники РБК. О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны — стреляли в первую очередь по ним. Также силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что те могут иметь опыт боевых действий.

«РИА Новости» и «Коммерсантъ» сообщили, что участники нападения предположительно скрылись на белом Renault Symbol.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Значительная часть людей смогли покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.

Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.

ЧП произошло перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 мск. Музыканты не пострадали. Но, как сообщил РБК их концертный директор Юрий Чернышевский, группа к утру 23 марта не может связаться с одним из участников коллектива и неизвестно, покинул ли он здание. «Это не музыкант», — уточнил он.

К «Крокус Сити Холлу» были направлены десятки московских и областных бригад скорой медицинской помощи. В тушении пожара задействовали авиацию.

В Росгвардии в 00:30 мск сообщили, что завершили досмотр парковок у «Крокуса» и взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.

Через несколько минут после этого депутат Александр Хинштейн заявил, что бойцы СОБРа покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. По его словам, они проверили подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа.

О теракте Владимиру Путину доложили руководители ФСБ, СК, Росгвардии, МЧС, Минздрава. Президент пожелал выздоровления всем пострадавшим, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Что рассказывают очевидцы

Стрельба началась около 20:00, рассказала РБК очевидица по имени Ольга. «Мы были наверху, на бельэтаже и даже не сразу сообразили, что выстрелы настоящие, так как она были глухие. Но внизу началась паника, люди бежали через сцену. Мы спаслись практически первыми, выбежали по лестнице на улицу и оттуда в метро», — сказала она.

«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — отметила в беседе с РБК другая очевидица Светлана.

«Мы были где-то без 15 минут [восемь] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити Холла». Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненных тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.

Еще один из посетителей «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего. Рассказ мужчины по имени Михаил показал телеканал «Россия 24».

Михаил пришел на концерт с женой. По словам мужчины, террорист «хладнокровно расстрелял людей» и стал двигаться к нему с супругой. «В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие, секунда у меня была на размышления, <...> я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», — рассказал мужчина. После этого к Михаилу подбежал еще один зритель, он нанес несколько мощных ударов, и террорист потерял сознание.

Затем Михаил нашел жену, и они смогли уехать. «Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет», — сказал мужчина. Он добавил, что потом понял, что своим поступком спас жизни десятков людей.

Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Михаила. В СК отметили, что он показал «беспримерное мужество» и «своими активными и решительными действиями спас жизни окружавших его людей». Мужчину представят к ведомственной награде.

Реакция властей

Президенту Владимиру Путину было доложено о ЧП в первые минуты после нападения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.

В 15:30 мск 23 марта Путин выступил с обращением к россиянам.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал устроителям теракта «ответный террор». «Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал Медведев в телеграм-канале.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к теракту.

Власти Москвы и области совместно выплатят пострадавшим компенсации от 500 тыс. до 3 млн. руб, сообщил мэр Сергей Собяни. Близкие погибших получат по 3 млн руб.; пострадавшие, которые попали в больницу, — по 1 млн; по 500 тыс. руб. выплатят тем, кто прошел лечение амбулаторно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Федеральный Минтранс заявил, что на объектах транспорта действует максимальный уровень безопасности.

Дептранс Москвы сообщает об усиленных досмотрах пассажиров в метро. Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры безопасности также усилил Минтранс Подмосковья.

РЖД объявило, что до 26 марта включительно все пассажиры, решившие отказаться от поездки, могут бесплатно оформить возврат билетов, в том числе по невозвратным тарифам.

Отмены массовых мероприятий

В Минкультуры сообщили, что массовые и развлекательные мероприятия во всех федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в эти выходные все массовые мероприятия в городе. Об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья, Петербурга и многих других российских регионов.

Четыре источника в компаниях-организаторах концертов из частного сектора сообщили РБК, что обсуждают с площадками столицы условия отмены и переноса мероприятий до конца марта. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от директив региональных властей и условий арендодателей.

Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов в субботу на дистанционное обучение.

Федеральные каналы — НТВ, «Первый канал» и ВГТРК — в день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» 24 марта не будут показывать рекламу. НТВ и «Первый канал» также сообщили, что изменят сетку вещания.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения объявила, что отменяет церемонию вручения своей премии, которая должна была пройти 26 марта.

В связи с терактом также отменен товарищеский матч сборной России против команды Парагвая, запланированный на 25 марта.

Про «Крокус Сити Холл» Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В 2023 году Crocus Group заняла 7 место в списке крупнейших рантье журнала Forbes годовым доходом в $255 млн. Группе принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

Торговые центры сейчас усиливают меры безопасности, сказал РБК вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин. По его словам, многие комплексы отменяют массовые мероприятия, запланированные на эти выходные. Это собственная инициатива, отметил собеседник.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал, что в местах общественного питания будут усилены меры безопасности.

Сервис «Яндекс.Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».» Водителям компенсируют их полную стоимость за счет компании. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», — отметили в компании.

ВТБ, Тинькофф, Альфа-банк, Совкомбанк и Хоум банк, «Уралсиб» и ПСБ пообещали списать задолженности по кредитам пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». В Сбере напомнили о программе поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях.

Международная реакция

Совбез ООН «решительно осудил гнусный теракт» в Москве. В заявлении содержится призыв ко всем государствам активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к преступлению.

Страны должны взаимодействовать для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — сказал он.

Евросоюз шокирован сообщениями о теракте в подмосковном «Крокусе», заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими россиянами», — сказал он.

Посольство США в Москве выражает соболезнования российскому народу. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне получают сообщения о случившемся в Москве. «Кадры оттуда ужасающие и их тяжело смотреть <…> Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения», — заявил он.