Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное

Теракт произошел перед концертом в «Крокус Сити Холле». ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Само здание в огне, произошло обрушение кровли. Главное об этом ЧП — в материале РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Что известно к 00:00 мск

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу в районе 20:00. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

По предварительным данным, погибли 40 человек и более 100 пострадали, сообщает ФСБ. СК квалифицировал происшествие как теракт.

По словам источника РБК в правоохранительных органах, как минимум пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

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Были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва. Последний из них — около 21:30 мск, сообщают «Интерфакс» и «Осторожно, новости».

Начался пожар. Сейчас здание развлекательного комплекса, расположенного рядом с МКАДом в Красногорске, охвачено огнем. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тыс. кв. метров. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля.

Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. У двоих из нападавших были рюкзаки, возможно в них были взрывные устройства. Около 21:30 мск источник РБК сообщил, что на тот момент нападавшие находились внутри здания.

Значительная часть людей смогли покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, к настоящему времени 21 раненый госпитализирован, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 мск. Музыканты не пострадали. Но как сообщил РБК их концертный директор Юрий Чернышевский, группа не может связаться с одним из участников коллектива и неизвестно, покинул ли он здание. «Это не музыкант», — уточнил он.

К «Крокус Сити Холлу» направлены десятки московских и областных бригад скорой медицинской помощи.

В тушении пожара задействована авиация. Несколько вертолетов с подвесной системой забора воды набирают ее в Строгинской пойме на другой стороне МКАДа и сбрасывают на крышу здания

Что рассказывают очевидцы

Стрельба началась около 20:00, рассказала РБК очевидица по имени Ольга. «Мы были наверху, на бельэтаже и даже не сразу сообразили, что выстрелы настоящие, так как она были глухие. Но внизу началась паника, люди бежали через сцену. Мы спаслись практически первыми, выбежали по лестнице на улицу и оттуда в метро», — сказала она.

«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — отметила в беседе с РБК другая очевидица Светлана.

«Мы были где-то без 15 минут [восемь] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити Холла». Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненных тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.

Реакция властей

Президенту Владимиру Путину было доложено о ЧП в первые минуты после нападения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал устроителям теракта «ответный террор». «Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал Медведев в телеграм-канале.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к теракту.

МЧС в связи с терактом в «Крокусе» открыло телефон «горячей линии»: 8-800-775-17-17.

Росгвардия сообщила, что ее спецподразделения работают на месте. «Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — говорится в сообщении ведомства.

К «Крокус Сити Холлу» приехали руководители МВД Владимир Колокольцев и СК Александр Бастрыкин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф для координации оказания помощи пострадавшим.

Роспотребнадзор Московской области рекомендовал не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с пожаром в «Крокусе».

Федеральный Минтранс заявил, что на объектах транспорта действует максимальный уровень безопасности.

Дептранс Москвы сообщает об усиленных досмотрах пассажиров в метро. Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры безопасности также усилил Минтранс Подмосковья.

Отмены массовых мероприятий

В Минкультуры сообщили, что массовые и развлекательные мероприятия во всех федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в эти выходные все массовые мероприятия в городе. Об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья и многих других российских регионов.

Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов в субботу на дистанционное обучение.

Про «Крокус Сити Холл» Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В 2023 году Crocus Group заняла 7 место в списке крупнейших рантье журнала Forbes годовым доходом в $255 млн. Группе принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

Торговые центры сейчас усиливают меры безопасности, сказал РБК вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин. По его словам, многие комплексы отменяют массовые мероприятия, запланированные на эти выходные. Это собственная инициатива, отметил собеседник.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал, что в местах общественного питания будут усилены меры безопасности.

Сервис «Яндекс.Такси» сделал бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холла».» Водителям компенсируют их полную стоимость за счет компании. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», — отметили в компании.

Международная реакция

Евросоюз шокирован сообщениями о теракте в подмосковном «Крокусе», заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими россиянами», — сказал он.

Посольство США в Москве выражает соболезнования российскому народу. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне получают сообщения о случившемся в Москве. «Кадры оттуда ужасающие и их тяжело смотреть <…> Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения», — заявил он.

Также соболезнования в связи с терактом выразили власти Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Ирана, Германии, Катара.