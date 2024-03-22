Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное

Теракт произошел перед концертом в «Крокус Сити Холле». ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Само здание горит, сообщается об обрушении кровли. Главное об этом ЧП — в материале РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Что известно к 22:35 мск

Вооруженное нападение произошло на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 40 человек и более 100 пострадали, сообщает ФСБ. СК квалифицировал происшествие как теракт.

По словам источника РБК в правоохранительных органах, как минимум пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

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Были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва. Последний из них — около 21:30 мск, сообщают «Интерфакс» и «Осторожно, новости».

Начался пожар. Около 22:00 мск в здании начала рушиться кровля.

Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. У двоих из нападавших были рюкзаки, возможно в них были взрывные устройства.

По словам источника РБК, нападавшие остаются внутри здания.

Часть людей смогли покинуть зал. Проводится эвакуация. Московский СОБР и ОМОН были подняты по тревоге и направлены на место ЧП.

ЧП произошло перед концертом группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00 мск. Как сообщил директор коллектива, музыканты не пострадали.

Сейчас здание развлекательного комплекса, расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, в огне.

Как сообщили в МЧС Подмосковья, из подвала здания были выведены порядка 100 человек. «Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — сказано в сообщении.

К «Крокус Сити Холлу» направлены десятки московских и областных бригад скорой медицинской помощи.

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация. Два вертолета осуществляют сбросы воды на горящее здание. Еще один вертолет готовится к вылету.

Что рассказывают очевидцы

«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — рассказала РБК одна из очевидцев Светлана.

«Мы были где-то без 15 минут [восьмого] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити Холла». Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненных тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.

«Мы сидели на бельетаже, потом услышали стрельбу, начали двигаться все вниз, поняли, что внизу тоже стреляют. Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверху <...> Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними. Там лежала одна девушка убитая», — сказала «Осторожно, новости» еще одна очевидица.

Реакция властей

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал устроителям теракта «ответный террор». «Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал Медведев в телеграм-канале.

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Про «Крокус Сити Холл» Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В 2023 году Crocus Group заняла 7 место в списке крупнейших рантье журнала Forbes годовым доходом в $255 млн. Группе принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл», выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

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