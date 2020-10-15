Протесты после выборов в Киргизии. Главное

Протесты несогласных с итогами выборов в парламент начались в Бишкеке 5 октября. Через десять дней президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Самое актуальное на 13:00 мск 15 октября Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении уйти в отставку, сказав, что не держится за власть и не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан».

Жээнбеков назначил нового главу Совета безопасности и подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером — именно его кандидатуру вскоре после начала протестов утвердил парламент.

В Бишкеке до 21 октября действует режим ЧС.

Власти подсчитали, что ущерб от беспорядков в Бишкеке составил более 17 млн сом (около $213,5 тыс.).

Россия приостановила финансовую помощь Киргизии до стабилизации политической ситуации.

Что случилось

В столице Киргизии Бишкеке 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании объединений его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.