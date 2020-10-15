Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Самое актуальное на 13:00 мск 15 октября
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении уйти в отставку, сказав, что не держится за власть и не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан».
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Жээнбеков назначил нового главу Совета безопасности и подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером — именно его кандидатуру вскоре после начала протестов утвердил парламент.
- В Бишкеке до 21 октября действует режим ЧС.
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Власти подсчитали, что ущерб от беспорядков в Бишкеке составил более 17 млн сом (около $213,5 тыс.).
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Россия приостановила финансовую помощь Киргизии до стабилизации политической ситуации.
Что случилось
В столице Киргизии Бишкеке 5 октября начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны. Из 16 участвовавших в голосовании объединений его смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.
- Вечером 5 октября на одной из центральных городских площадей, Ала-Тоо, собрались несколько тысяч человек. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман нуру», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-демократы» потребовали от ЦИК страны провести новые выборы.
- Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты. Митингующие забрасывали силовиков камнями, СМИ сообщили о применении «коктейлей Молотова».
- К вечеру 5 октября в больницы Бишкека поступили более 100 пострадавших на несанкционированных акциях, в том числе около 40 сотрудников правоохранительных органов.