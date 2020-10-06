Протестующие в Бишкеке штурмовали здание Госкомитета нацбезопасности

Они требуют освободить бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого арестовали в августе прошлого года

Протестующие в Бишкеке сломали ворота в здание Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и зашли на его территорию, пишут «Sputnik — Кыргызстан» и «Интерфакс».

В СИЗО ГКНБ сейчас находится экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Как сообщает «Sputnik — Кыргызстан», митингующие зашли в здание ГКНБ и начали переговоры с начальством. Они требуют освободить Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года.

Портал 24.kg пишет со ссылкой на активистов, что сотрудники спецназа вышли из здания и сказали, что встали на сторону демонстрантов.

Протесты в столице Киргизии начались в понедельник, 5 октября. Митингующие недовольны итогами выборов в парламент страны, которые состоялись 4 октября. Из 16 партий проходной барьер в 7% преодолели только четыре. Несогласные требуют провести повторное голосование.