Россия приостановила финансовую помощь Киргизии

Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в Киргизии не стабилизируется политическая ситуация, сообщили источники РБК. Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в прошлом году

Акция сторонников нового премьер-министра Киргизии (Фото: Андрей Берец / ТАСС)

Россия приостанавливает предоставление финансовой поддержки Киргизской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщили РБК источник в Минфине и подтвердил федеральный чиновник.

«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — пояснил один из них.

Минфин не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.