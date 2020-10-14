Россия приостановила финансовую помощь Киргизии

Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила $30 млн. С 2005 года Россия также списала Киргизии долги на сумму более $700 млн.
Ситуация в Киргизии обострилась после проведения парламентских выборов 4 октября. Согласно предварительным данным ЦИК, из 16 партий, участвовавших в голосовании, в законодательный орган смогли пройти только четыре. После этого на улицы вышли недовольные официальными результатами.
Несанкционированные митинги переросли в столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября участники протестов прорвались на территорию Белого дома в Бишкеке и сломать ворота Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Демонстрантам удалось добиться освобождения бывшего главы государства и других экс-чиновников. 10 октября Атамбаева вновь задержали в рамках дела об организации массовых беспорядков в столице.
На фоне протестов ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог. Президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба страны. На пост главы правительства назначили Садыра Жапарова, который призвал президента уйти в отставку, поскольку тот, по мнению премьера, не выполнил данные им обещания. Сам глава государства ранее заявил, что готов покинуть свой пост, как только ситуация вернется в правовое русло.
В Бишкеке действует режим ЧП, установлен особый порядок въезда и выезда из города, по распоряжению Жээнбекова в столицу введены войска. По подсчетам властей, ущерб от беспорядков в Бишкеке составил около $213,5 тыс.
В Кремле в ситуации в Киргизии увидели «ярко выраженные элементы хаоса». 12 октября в республику по поручению президента Владимира Путина приехал замглавы его администрации Дмитрий Козак, чтобы встретиться с Жээнбековым. Содержание их беседы в пресс-службе киргизского лидера не раскрыли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у поездки Козака были «рабочие результаты», о которых сообщили российскому президенту.
Авторы
Иван Ткачёв, Юлия Старостина, Наталия Анисимова