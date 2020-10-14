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Протесты в Киргизии ,  
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Россия приостановила финансовую помощь Киргизии

Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в Киргизии не стабилизируется политическая ситуация, сообщили источники РБК. Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в прошлом году
Акция сторонников нового премьер-министра Киргизии
Акция сторонников нового премьер-министра Киргизии (Фото: Андрей Берец / ТАСС)

Россия приостанавливает предоставление финансовой поддержки Киргизской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщили РБК источник в Минфине и подтвердил федеральный чиновник.

Захват парламента и отмена итогов выборов в Киргизии. Фоторепортаж
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«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — пояснил один из них.

Минфин не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Козак по поручению Путина приехал к президенту Киргизии
Политика
Дмитрий Козак

Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила $30 млн. С 2005 года Россия также списала Киргизии долги на сумму более $700 млн.

Ситуация в Киргизии обострилась после проведения парламентских выборов 4 октября. Согласно предварительным данным ЦИК, из 16 партий, участвовавших в голосовании, в законодательный орган смогли пройти только четыре. После этого на улицы вышли недовольные официальными результатами.

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Несанкционированные митинги переросли в столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября участники протестов прорвались на территорию Белого дома в Бишкеке и сломать ворота Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Демонстрантам удалось добиться освобождения бывшего главы государства и других экс-чиновников. 10 октября Атамбаева вновь задержали в рамках дела об организации массовых беспорядков в столице.

Песков увидел в ситуации в Киргизии «ярко выраженные элементы хаоса»
Политика
Фото:Абылай Саралаев / ТАСС

На фоне протестов ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог. Президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство, премьер-министра и главу Генштаба страны. На пост главы правительства назначили Садыра Жапарова, который призвал президента уйти в отставку, поскольку тот, по мнению премьера, не выполнил данные им обещания. Сам глава государства ранее заявил, что готов покинуть свой пост, как только ситуация вернется в правовое русло.

В Бишкеке действует режим ЧП, установлен особый порядок въезда и выезда из города, по распоряжению Жээнбекова в столицу введены войска. По подсчетам властей, ущерб от беспорядков в Бишкеке составил около $213,5 тыс.

В Кремле в ситуации в Киргизии увидели «ярко выраженные элементы хаоса». 12 октября в республику по поручению президента Владимира Путина приехал замглавы его администрации Дмитрий Козак, чтобы встретиться с Жээнбековым. Содержание их беседы в пресс-службе киргизского лидера не раскрыли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у поездки Козака были «рабочие результаты», о которых сообщили российскому президенту.

Авторы
Иван Ткачёв, Юлия Старостина, Наталия Анисимова
Киргизия финансовая помощь
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