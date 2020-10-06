ЦИК в Киргизии признала результаты выборов недействительными

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Итоги выборов в Киргизии признаны недействительными после протестов. Об этом местному изданию 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. Информацию об отмене результатов выборов подтвердили ТАСС в пресс-службе ЦИК страны.

«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала Джурабаева.

После объявления итогов голосования на улицы Бишкека вышли протестующие. Они пошли на штурм здания Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков во вторник не исключил, что итоги выборов в парламент республики могут быть отменены. Но, говоря о протестах, он также сказал, что «некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть».

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