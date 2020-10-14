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Протесты в Киргизии ,  
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Новый премьер Киргизии пообещал сегодня добиться отставки президента

Садыр Жапаров заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков должен уйти в отставку сегодня. Утром Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова главой правительства
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Вопрос об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова должен решиться сегодня. Об этом на пресс-конференции заявил назначенный утром главой правительства Садыр Жапаров.

«На площади стоят не только мои сторонники, но и другие люди. Вопрос отставки [президента] мы сегодня решим. Мы должны все сегодня решить. Стране нужна стабильность», — цитирует Жапарова 24.kg.

Утром, несмотря на запрет из-за режима чрезвычайного положения, в Бишкеке митинговали сторонники Жапарова.

Теперь, сообщает 24.kg, в столице Киргизии собирается митинг в поддержку Жээнбекова. По мнению собравшихся, тот не должен уходить с поста главы государства в столь сложный период. Они считают, что Жапаров как премьер-министр должен его поддержать.

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Сооронбай Жээнбеков досрочная отставка
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