Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 12:37
В Нагорном Карабахе заявили о пойманных в ловушку силах Азербайджана Политика, 21:22 На севере Москвы погиб попавший под поезд мужчина Общество, 21:08 Власти заявили об отсутствии необходимости в пропускном режиме в Москве Общество, 21:01 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 20:58 В мэрии Москвы оценили в ₽800 млрд потери для бюджета из-за пандемии Экономика, 20:51 СК начал проверку после госпитализации 13 школьников в Великих Луках Общество, 20:45 Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж Политика, 20:45  У россиян появилась возможность улететь в Танзанию прямыми рейсами Общество, 20:34 Президент Киргизии согласился встретиться с партиями на фоне протестов Общество, 20:30 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 20:28 МВД Белоруссии назвало причины поломки водомета в ходе протестов в Минске Политика, 20:26 Экс-руководителя заподозрили в продаже секретов госкомпании за ₽400 млн Общество, 20:18 Президент премьер-лиги допустил закрытие трибун на футбольных матчах Спорт, 20:15 «Участие в выборах погоды не сделает». Эксперты о рубле и здоровье Трампа Инвестиции, 20:05
Политика ,  
0 

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж

В столице Киргизии силовики провели разгон демонстрации, применялись в том числе светошумовые гранаты. Пострадали больше десяти человек. В понедельник на улицы Бишкека вышли несогласные с результатами парламентских выборов
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. Из 16 участвовавших партий барьер для прохождения преодолели лишь четыре. Сторонники не попавших в Жогорку Кенеш партий собрались на площади Ала-Тоо в понедельник. Они требовали отменить результаты выборов и провести повторное голосование
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
На этой площади находится Белый дом — здание парламента и администрации президента
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
По оценке Akipress, на площади собрались шесть тысяч человек
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
Часть митингующих двинулась в сторону Белого дома и попыталась попасть на его территорию
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
По сообщениям СМИ, в распоряжении силовиков были светошумовые гранаты и бронированная техника
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
Между силовиками и протестующими происходили стычки
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress
После разгона некоторые протестующие стали возвращаться на площадь, милиция начала задержания
Фото:srochniye.novosti / Vk
Фото: srochniye.novosti / Vk
По данным Минздрава Киргизии, пострадали 16 человек, среди раненых есть милиционеры
Фото:АКИpress
Фото: АКИpress

По данным СМИ, ранение получил депутат парламента, бывший пресс-секретарь президента республики Жанар Акаев. Он один из лидеров партии «Ата Мекен», не прошедшей в парламент на этих выборах и не признавшей их итоги. Днем в понедельник он выступил на митинге на площади Ала-Тоо

Фото:Эламан Карымшаков / Sputnik
Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik
мультимедиа Бишкек Киргизия выборы протесты
Материалы по теме
В Минздраве сообщили о 16 пострадавших при разгоне протестующих в Бишкеке
Политика
Акция протеста в Бишкеке против результатов выборов. Видео
Политика
В Бишкеке при разгоне митингующих применили водометы и шумовые гранаты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter