Политика , 05 окт, 20:45
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Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
В столице Киргизии силовики провели разгон демонстрации, применялись в том числе светошумовые гранаты. Пострадали больше десяти человек. В понедельник на улицы Бишкека вышли несогласные с результатами парламентских выборов
В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. Из 16 участвовавших партий барьер для прохождения преодолели лишь четыре. Сторонники не попавших в Жогорку Кенеш партий собрались на площади Ала-Тоо в понедельник. Они требовали отменить результаты выборов и провести повторное голосование
На этой площади находится Белый дом — здание парламента и администрации президента
По оценке Akipress, на площади собрались шесть тысяч человек
Часть митингующих двинулась в сторону Белого дома и попыталась попасть на его территорию
По сообщениям СМИ, в распоряжении силовиков были светошумовые гранаты и бронированная техника
Между силовиками и протестующими происходили стычки
После разгона некоторые протестующие стали возвращаться на площадь, милиция начала задержания
По данным Минздрава Киргизии, пострадали 16 человек, среди раненых есть милиционеры
По данным СМИ, ранение получил депутат парламента, бывший пресс-секретарь президента республики Жанар Акаев. Он один из лидеров партии «Ата Мекен», не прошедшей в парламент на этих выборах и не признавшей их итоги. Днем в понедельник он выступил на митинге на площади Ала-Тоо