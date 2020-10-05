Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. Из 16 участвовавших партий барьер для прохождения преодолели лишь четыре. Сторонники не попавших в Жогорку Кенеш партий собрались на площади Ала-Тоо в понедельник. Они требовали отменить результаты выборов и провести повторное голосование

На этой площади находится Белый дом — здание парламента и администрации президента

По оценке Akipress, на площади собрались шесть тысяч человек

Часть митингующих двинулась в сторону Белого дома и попыталась попасть на его территорию

По сообщениям СМИ, в распоряжении силовиков были светошумовые гранаты и бронированная техника

Между силовиками и протестующими происходили стычки

После разгона некоторые протестующие стали возвращаться на площадь, милиция начала задержания

По данным Минздрава Киргизии, пострадали 16 человек, среди раненых есть милиционеры