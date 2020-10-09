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Протесты в Киргизии ,  
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Оппозиционные партии Киргизии выдвинули нового кандидата на пост премьера

Омурбек Бабанов
Омурбек Бабанов (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Оппозиционные партии Киргизии «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» выдвинули меморандум «Акыркы умут» («Последняя надежда»). Текст документа зачитал журналистам член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев. Трансляцию вело агентство «АКИ Пресс».

Политики заявили, что сейчас необходимо объединить усилия по легитимизации и возврату доверия к новой власти.

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Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

«Для достижения этих целей вышеуказанные партии приняли решение о выдвижении единой кандидатуры [лидера партии «Республика»] Бабанова Омурбека на должность премьер-министра Киргизской Республики и выдвижения кандидатуры Токтогазиева Тилека на должность первого вице-премьер-министра Киргизской Республики», — говорится в меморандуме.

6 октября на фоне протестов премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Тогда депутаты утвердили большинством голосов на пост главы парламента Садыра Жапарова. Незадолго до этого митингующие добились его освобождения из колонии, где он отбывал наказание с 2017 года по обвинению в захвате заложника.

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Политический кризис в республике обострился 5 октября после объявления предварительных итогов парламентских выборов. ЦИК сообщила, что 7-процентный барьер смогли преодолеть только четыре партии из 16. Позднее комиссия аннулировала эти результаты.

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Сторонники проигравших партий вышли на акцию протеста в Бишкеке. Митинг быстро перерос в насильственные столкновения между силовиками и протестующими.

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На следующий день после начала протестов партии СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо» создали координационный совет оппозиции, его возглавил лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

Позднее лидеры партий «Ордо» Мирбек Мияров, «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков, член «Реформы» Урмат Джаныбаев, «Чон казат» Максат Мамытканов и Чингиз Макешев от партии «Ыйман нуру» основали второй координационный совет. Тогда члены совета заявили, что создать новое объединение пришлось из-за несогласия с выдвижением Жапарова на пост премьер-министра.

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