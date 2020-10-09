Оппозиционные партии Киргизии выдвинули нового кандидата на пост премьера

Омурбек Бабанов (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Оппозиционные партии Киргизии «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» выдвинули меморандум «Акыркы умут» («Последняя надежда»). Текст документа зачитал журналистам член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев. Трансляцию вело агентство «АКИ Пресс».

Политики заявили, что сейчас необходимо объединить усилия по легитимизации и возврату доверия к новой власти.

«Для достижения этих целей вышеуказанные партии приняли решение о выдвижении единой кандидатуры [лидера партии «Республика»] Бабанова Омурбека на должность премьер-министра Киргизской Республики и выдвижения кандидатуры Токтогазиева Тилека на должность первого вице-премьер-министра Киргизской Республики», — говорится в меморандуме.

6 октября на фоне протестов премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Тогда депутаты утвердили большинством голосов на пост главы парламента Садыра Жапарова. Незадолго до этого митингующие добились его освобождения из колонии, где он отбывал наказание с 2017 года по обвинению в захвате заложника.