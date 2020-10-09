В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения

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В Киргизии вступил в силу указ президента Сооронбая Жээнбекова, согласно которому на территории Бишкека вводится режим ЧП с вечера 9 октября до утра 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вводится на территории города Бишкек с 10 октября 2020 года (21:00 9 октября мск. — РБК) в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что комендантом Бишкека на период чрезвычайного положения назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Ранее президент Киргизии приказал ввести в город войска и решил ввести режим ЧП в столице из-за протестов.