В Киргизии сообщили о нападении на золотодобывающее предприятие

Из-за нападения неизвестных на месторождение золота «Джеруй» компания «Альянc Алтын», которой оно принадлежит, приостановила все работы и распустила старателей по домам, сообщает Economist.kg.

«Такое решение принято в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию режимного объекта — производственного участка «Джеруй», — сообщили изданию в пресс-службе компании.

Издание также пишет со ссылкой на сообщения из соцсетей, что на руднике хозяйничают мародеры.

Телеграм-канал «Короче» опубликовал видеозапись пожара на территории предприятия.