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В Киргизии сообщили о нападении на золотодобывающее предприятие

Из-за нападения неизвестных на месторождение золота «Джеруй» компания «Альянc Алтын», которой оно принадлежит, приостановила все работы и распустила старателей по домам, сообщает Economist.kg.

«Такое решение принято в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию режимного объекта — производственного участка «Джеруй», — сообщили изданию в пресс-службе компании.

Издание также пишет со ссылкой на сообщения из соцсетей, что на руднике хозяйничают мародеры.

Телеграм-канал «Короче» опубликовал видеозапись пожара на территории предприятия.

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Политика
Фото:Владимир Воронин / AP

По информации «Интерфакса», золотоносное месторождение «Джеруй» разграблено, предприятие подожгли.

По информации на сайте «Альянс Алтын», компания учреждена открытым акционерным обществом «Восток-геолдобыча» (входит в группу компаний «Русская Платина»). Сейчас «Альянс Алтын» принадлежит группе «Альянс» Мусы Бажаева.

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«Джеруй» — второе по величине месторождение золота в Киргизии. Лицензия на его разработку обошлась структурам Бажаева в $100 млн.

В Бишкеке толпа пыталась проникнуть в офис компании «Кыргызалтын» — крупнейшей золотодобывающей компании Киргизии. Как сообщает 24.kg, «неизвестные попытались силой попасть в здание. Кто они и какие силы представляют, не ясно».

«Пока охране удается сдержать нападение. Зачем понадобилось приходить к нам, мы не знаем», — сообщили в компании. Позже Economist.kg сообщил, что офис «Кыргызалтына» взяли под контроль дружинники, которых позвали на подмогу сотрудники компании.

Материал дополняется

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