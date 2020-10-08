В Киргизии назвали 12 условий для наведения порядка в стране

Правоохранительные органы, вооруженные силы и спецслужбы Киргизии должны объединиться, чтобы обеспечить стабильность в республике, усилить охрану на границе, быть вне политики и потребовать от политических сил начать переговоры

Акция в поддержку кандидата в премьер-министры Киргизии Садыра Жапарова у дома правительства Киргизии (Фото: Михаил Егиков / ТАСС)

В Киргизии главы силовых структур приняли протокол о мерах обеспечения безопасности в республике в связи с беспорядками, которые прошли после парламентских выборов. Об этом сообщает местное издание Kaktus.media.

Документ был принят по итогам совещания в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии под руководством секретаря Совета безопасности и координатора правоохранительных органов Омурбека Суваналиева. В нем приняли участие главы Совбеза, Генштаба, МВД, МЧС, Госслужбы исполнения наказаний и других ведомств. Протокол состоит из 12 пунктов, которые обязывают силовиков:

объединиться в интересах обеспечения стабильности в стране;

принять меры по «улучшению морально-психологического состояния личного состава», обеспечить сохранность их жизни и здоровья, а также оружия, боеприпасов, военной, специальной и другой техники;

выработать и принять единый план с четким разграничением обязанностей при проведении спецопераций в местах возможных очагов нестабильности;

предотвратить ухудшение криминогенной обстановки в республике и попытки криминалитета повлиять на различные политические силы;

усилить охрану стратегических и других важных объектов, обеспечить защиту объектов государственной и частной собственности;

пресекать попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в Киргизии и самовольных захватов различных объектов;

оперативно реагировать на распространение в интернете, СМИ и через мобильных операторов публикаций, разжигающих межрегиональную рознь, сепаратистские и националистические проявления и призывы к мародерству;

усилить охрану на границе, пресекать контрабанду оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков, а также попадание на территорию Киргизии террористов;

закрыть выезд из страны граждан, в том числе должностных лиц, причастных к противоправным действиям;

возложить координирующую роль по поддержанию общественного порядка на МВД;

быть вне политики и не стать «инструментом политических партий и других групп интересов»;

правоохранительные органы, вооруженные силы и спецслужбы должны потребовать от всех политических сил Киргизии сесть за стол переговоров и «вернуть страну в русло законности и общественной стабильности».

Суваналиев заявил изданию, что силовые структуры никого не поддерживают и работают над стабилизацией ситуации в республике.