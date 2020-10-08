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Протесты в Киргизии ,  
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В Киргизии назвали 12 условий для наведения порядка в стране

Правоохранительные органы, вооруженные силы и спецслужбы Киргизии должны объединиться, чтобы обеспечить стабильность в республике, усилить охрану на границе, быть вне политики и потребовать от политических сил начать переговоры
Акция в поддержку кандидата в премьер-министры Киргизии Садыра Жапарова у дома правительства Киргизии
Акция в поддержку кандидата в премьер-министры Киргизии Садыра Жапарова у дома правительства Киргизии (Фото: Михаил Егиков / ТАСС)

В Киргизии главы силовых структур приняли протокол о мерах обеспечения безопасности в республике в связи с беспорядками, которые прошли после парламентских выборов. Об этом сообщает местное издание Kaktus.media.

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Сооронбай Жээнбеков

Документ был принят по итогам совещания в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии под руководством секретаря Совета безопасности и координатора правоохранительных органов Омурбека Суваналиева. В нем приняли участие главы Совбеза, Генштаба, МВД, МЧС, Госслужбы исполнения наказаний и других ведомств. Протокол состоит из 12 пунктов, которые обязывают силовиков:

  • объединиться в интересах обеспечения стабильности в стране;
  • принять меры по «улучшению морально-психологического состояния личного состава», обеспечить сохранность их жизни и здоровья, а также оружия, боеприпасов, военной, специальной и другой техники;
  • выработать и принять единый план с четким разграничением обязанностей при проведении спецопераций в местах возможных очагов нестабильности;
  • предотвратить ухудшение криминогенной обстановки в республике и попытки криминалитета повлиять на различные политические силы;
  • усилить охрану стратегических и других важных объектов, обеспечить защиту объектов государственной и частной собственности;
  • пресекать попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в Киргизии и самовольных захватов различных объектов;
  • оперативно реагировать на распространение в интернете, СМИ и через мобильных операторов публикаций, разжигающих межрегиональную рознь, сепаратистские и националистические проявления и призывы к мародерству;
  • усилить охрану на границе, пресекать контрабанду оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков, а также попадание на территорию Киргизии террористов;
  • закрыть выезд из страны граждан, в том числе должностных лиц, причастных к противоправным действиям;
  • возложить координирующую роль по поддержанию общественного порядка на МВД;
  • быть вне политики и не стать «инструментом политических партий и других групп интересов»;
  • правоохранительные органы, вооруженные силы и спецслужбы должны потребовать от всех политических сил Киргизии сесть за стол переговоров и «вернуть страну в русло законности и общественной стабильности».

Суваналиев заявил изданию, что силовые структуры никого не поддерживают и работают над стабилизацией ситуации в республике.

Захват парламента и отмена итогов выборов в Киргизии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в Киргизии начались после того, как ЦИК республики обнародовала предварительные итоги парламентских выборов. В соответствии с ними в законодательный орган смогли пройти четыре из 16 партий. Протестующие захватили здание Белого дома, где расположены парламент Киргизии и администрация президента, мэрию Бишкека и МВД, а также добились освобождения экс-президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьера Сапара Исакова и других бывших чиновников.

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Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. На фоне протестов ЦИК признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку, парламент назначил на эту должность экс-депутата Садыра Жапарова. В Киргизии создали два координационных совета оппозиции. По словам представителя одного из них, лидера партии «Чон казат» Максата Мамытканова, структура не признает премьерство Жапарова.

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Сооронбай Жээнбеков

Утром 8 октября Суваналиев заявил, что местонахождение президента Жээнбекова неизвестно, пограничникам на всякий случай приказали не выпускать его из страны. Пресс-секретарь главы государства позднее заявила, что тот находится в Бишкеке и проводит переговоры с политическими силами.

Автор
Наталия Анисимова
Киргизия силовики протесты Бишкек
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