Власти оценили ущерб от беспорядков в Бишкеке в более чем $210 тыс.

Рабочие восстанавливают плиточное покрытие на тротуаре у Белого дома в Бишкеке (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Ущерб от беспорядков в Бишкеке составил более 17 млн сом (около $213,5 тыс.). Об этом сообщили в мэрии города.

«Предварительный ущерб составил более 17 млн сом», — сказано в сообщении.

9 октября в ходе митинга на центральной площади Бишкека между демонстрантами началась потасовка. В столице были слышны звуки выстрелов. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке и приказал ввести в город войска.

12 октября глава государства повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке. Оно будет действовать до 19 октября. Как пояснила пресс-служба главы государства, парламент Киргизии не рассмотрел вопрос в течение трех дней, в связи с этим возникла необходимость повторного подписания указа.