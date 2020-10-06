Протестующие в Бишкеке прорвались в здание парламента

Участники митинга ворвались в здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии. По данным СМИ, незадолго до прихода демонстрантов оттуда выехала колонна машин

Митингующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент Киргизии и администрация президента. Об этом сообщает портал 24.kg, информацию подтверждают ТАСС и «РИА Новости».

По данным «Sputnik — Кыргызстан», митингующие уже находятся в Белом доме, сотрудников правоохранительных органов поблизости не видно. Агентство сообщает, что в здание вместе с другими протестующими вошел и Кадыр Атамбаев — сын бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж Фотогалерея

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев передает, что в здании парламента никого нет, незадолго до прихода демонстрантов оттуда выехала колонна машин, которая направилась в сторону от центра города.

По данным агентства, протестующим удалось попасть в здание, протаранив ворота на пожарной машине. Число участников акции составляет около 3-5 тыс. человек. AkiPress писало, что в столону Белого дома бросали коктейли Молотова.