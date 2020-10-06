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Политика ,  
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Протестующие в Бишкеке прорвались в здание парламента

Участники митинга ворвались в здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии. По данным СМИ, незадолго до прихода демонстрантов оттуда выехала колонна машин

Митингующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент Киргизии и администрация президента. Об этом сообщает портал 24.kg, информацию подтверждают ТАСС и «РИА Новости».

По данным «Sputnik — Кыргызстан», митингующие уже находятся в Белом доме, сотрудников правоохранительных органов поблизости не видно. Агентство сообщает, что в здание вместе с другими протестующими вошел и Кадыр Атамбаев — сын бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев передает, что в здании парламента никого нет, незадолго до прихода демонстрантов оттуда выехала колонна машин, которая направилась в сторону от центра города.

По данным агентства, протестующим удалось попасть в здание, протаранив ворота на пожарной машине. Число участников акции составляет около 3-5 тыс. человек. AkiPress писало, что в столону Белого дома бросали коктейли Молотова.

Президент Киргизии согласился встретиться с партиями на фоне протестов
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Сооронбай Жээнбеков

Столкновения в столице Киргизии начались в понедельник, 5 октября. Митингующие недовольны итогами выборов в парламент страны, которые состоялись 4 октября. Из 16 партий проходной барьер в 7% преодолели только четыре. Несогласные требуют провести повторное голосование.

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Как передавал Akipress, на площади Ала-Тоо собрались более 6 тыс. человек, силовики начали разгонять их с помощью водометов и светошумовых гранат. Пострадавшие есть с обеих сторон. В результате столкновений в больницы доставили более 100 человек. На фоне протестов в Бишкеке начались проблемы с сотовой связью.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил на 6 октября встречу с лидерами всех 16 политических партий, принявших участие в голосовании. Партия «Биримдик», которая набрала больше всего голосов, согласилась участвовать в повторном голосовании, если оно будет объявлено.

Автор
Наталия Анисимова
Бишкек Киргизия
Материалы по теме
В Киргизии начались выборы в парламент
Политика
СМИ сообщили о применении протестующими в Бишкеке коктейлей Молотова
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