Кремль не увидел оснований говорить об убежище для президента Киргизии

Сооронбай Жээнбеков (Фото: kremlin.ru)

В настоящий момент нет оснований рассуждать на тему убежища в России для президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подождите, пока не идет об этом речь» — сказал Песков. Он призвал рассматривать вопросы, стоящие на повестке дня, последовательно, и не заниматься «эвентуальными рассуждениями».

Утром 8 октября заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил об исчезновении президента страны. По его словам, местонахождение Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова, который 6 октября подал в отставку, неизвестно. В связи с чем в целях безопасности было принято решение закрыть границу.

Позже пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщила , что Жээнбеков продолжает работать, находясь Бишкеке.

С 6 октября в Киргизии проходят протесты после прошедших парламентских выборов, демонстрации неоднократно перерастали в столкновения с полицией, протестующими были захвачены ряд административных зданий. Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Киргизии, число пострадавших в ходе протестов достигло 1002.