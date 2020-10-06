В Киргизии освободили из колонии экс-премьера Сатыбалдиева

Жанторо Сатыбалдиев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Бывшего премьер-министра Киргизии Жанторо Сатыбалдиева, отбывавшего срок по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, отпустили на свободу, сообщают «Sputnik Кыргызстан» и портал 24.kg. Он занимал пост премьера в 2012–2014 годах.

Кроме того, по данным портала, из СИЗО-1 в Бишкеке отпустили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, обвиняемых по делу о событиях в селе Кой-Таш в августе 2019 года, где в результате штурма был задержан экс-президент Алмазбек Атамбаев.

24.kg отмечает, что из соратников Атамбаева до сих пор остается под стражей только бывший мэр столицы Албек Ибраимов.

Ранее были освобождены сам Атамбаев, осужденный на 11,2 года по нескольким делам, включая незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, а также нарушения при модернизации ТЭЦ, а также занимавший пост премьера в 2017–2018 годах Сапар Исаков, приговоренный к 15 годам по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ.