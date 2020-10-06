В Киргизии освободили из колонии экс-премьера Сатыбалдиева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 11:02 Глава МИД Турции посетит Азербайджан Политика, 10:58 Самозанятых впишут в Национальный проект МСП 2.0 Пресс-релиз, 10:56 СМИ сообщили о штрафе «Спартаку» за число фанатов на матче с «Зенитом» Спорт, 10:55 Как облачный сервис Snowflake упустил свой звездный час — The Economist Pro, 10:52 Асад назвал Эрдогана инициатором обострения конфликта в Карабахе Политика, 10:50 ФСБ показала видео задержания подозреваемых в передаче гостайны Эстонии Общество, 10:46 Навальный дал интервью Дудю после отравления Политика, 10:40 АвтоВАЗ завершил продажи самой дорогой версии Lada 4x4 Авто, 10:40 Суточное число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к рекорду Общество, 10:36 Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» перешел в турецкий клуб Спорт, 10:35 В России зафиксировали 188 смертей от коронавируса за сутки Общество, 10:33 Чек-лист для бизнеса: какие возможности оптимизации вы упускаете РБК и Райффайзенбанк, 10:30 В Москве впервые с мая выявили более 4 тыс. заразившихся COVID за сутки Общество, 10:30
Общество ,  
0 

В Киргизии освободили из колонии экс-премьера Сатыбалдиева

Жанторо Сатыбалдиев
Жанторо Сатыбалдиев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Бывшего премьер-министра Киргизии Жанторо Сатыбалдиева, отбывавшего срок по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, отпустили на свободу, сообщают «Sputnik Кыргызстан» и портал 24.kg. Он занимал пост премьера в 2012–2014 годах.

Кроме того, по данным портала, из СИЗО-1 в Бишкеке отпустили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, обвиняемых по делу о событиях в селе Кой-Таш в августе 2019 года, где в результате штурма был задержан экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Протестующие в Бишкеке назначили нового мэра
Политика
Фото:Жоошбек Коеналиев / Facebook

24.kg отмечает, что из соратников Атамбаева до сих пор остается под стражей только бывший мэр столицы Албек Ибраимов.

Ранее были освобождены сам Атамбаев, осужденный на 11,2 года по нескольким делам, включая незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, а также нарушения при модернизации ТЭЦ, а также занимавший пост премьера в 2017–2018 годах Сапар Исаков, приговоренный к 15 годам по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, куда прошли лишь четыре из 16 партий, накануне в Бишкеке начались протесты. В ходе разгона участников протестной акции пострадали около 600 человек, один погиб. Силовики применили светошумовые гранаты и водометы, протестующие использовали «коктейли Молотова». Протестующие заняли Белый дом и здание мэрии.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в Бишкеке попыткой захвата власти. «Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям», — сказал глава государства.

Киргизия протесты
Материалы по теме
Правительство Киргизии перешло на особый режим работы на фоне протестов
Политика
Комендантом Бишкека объявили бывшего замглавы МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter