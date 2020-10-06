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Политика ,  
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Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране

Жээнбеков заявил, что итоги выборов оппозиция попыталась использовать как предлог для смены власти. Он приказал силовикам не открывать огонь. Тем временем оппозиция ведет переговоры о временном правительстве
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Минувшей ночью в Киргизии произошла попытка незаконной смены власти, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков, передает «АкиПресс».

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям», — передает агентство заявление президента.

Жээнбеков сообщил, что приказал силовикам не открывать огонь, «чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина».

По словам лидера государства, он предложил Центральной избирательной комиссии расследовать возможные нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Все политические силы он попросил вернуться в правовое поле. «Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата... Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил», — заявил Жээнбеков.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В доме правительства тем временем, как сообщает агентство, лидеры оппозиционных партий, не прошедших в парламент, обсуждают формирование временного кабинета министров. Камчыбек Ташиев, лидер оппозиционной партии «Ата-Журт», сообщил собравшимся у здания людям, что предварительно на пост премьера предлагается назначить Садыра Жапарова — экс-депутата парламента, которого ночью под давлением протестующих освободили из заключения. Он пробыл под стражей около трех лет: в 2018 году его осудили на 11,5 года за организацию митинга в Караколе в 2013 году и захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева. Окончательное решение по составу временного правительства оппозиция планирует принять к вечеру.

По предварительным итогам прошедших накануне парламентских выборов, в Законодательное собрание страны прошли только четыре партии из 16 принимавших участие в голосование. Накануне вечером в Бишкеке начались протесты. Силовики применили светошумовые патроны и водометы, протестующие использовали коктейли Молотова. Оппозиции удалось захватить парламент и администрацию президента, из СИЗО освобожден экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, находившийся под стражей с прошлого года.

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