Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране

Жээнбеков заявил, что итоги выборов оппозиция попыталась использовать как предлог для смены власти. Он приказал силовикам не открывать огонь. Тем временем оппозиция ведет переговоры о временном правительстве

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Минувшей ночью в Киргизии произошла попытка незаконной смены власти, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков, передает «АкиПресс».

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям», — передает агентство заявление президента.

Жээнбеков сообщил, что приказал силовикам не открывать огонь, «чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина».

По словам лидера государства, он предложил Центральной избирательной комиссии расследовать возможные нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Все политические силы он попросил вернуться в правовое поле. «Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата... Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил», — заявил Жээнбеков.