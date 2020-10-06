Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Европол включил два биткоин-кошелька в перечень крупнейших угроз Крипто, 12:40 Путин предложил подумать о льготах для выполнивших нормы ГТО россиян Общество, 12:35 Власти Москвы сообщили о двух антирекордах по коронавирусу в городе Общество, 12:32 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 12:29 Jaguar XF обновился и получил два больших дисплея в салоне Авто, 12:28 Петербург вошел в пятерку мировых лидеров по темпам роста цен на жилье Недвижимость, 12:27 «Зенит» продал своего нападающего в испанский клуб Спорт, 12:25 Россиянам предложили бесплатно выдавать по гектару в Арктике Недвижимость, 12:14 Мэр Бишкека подал в отставку Политика, 12:10 Следователи завели дело об истязании детей в уральском монастыре Общество, 12:09 Как выявить у сотрудника депрессию и что делать после этого Pro, 12:09 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 12:01 Кремль словами «ничего нового» ответил на обвинения Навального Политика, 11:49 Россиянина из «Куньлуня» дисквалифицировали на три матча после дебюта Спорт, 11:47
Политика ,  
0 

Мэр Бишкека подал в отставку

Азиз Суракматов
Азиз Суракматов (Фото: Wikipedia)

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила РБК его советник Гуля Алмамбетова.

По ее словам, он написал заявление об отставке по собственному желанию. Алмамбетова отметила, что Суракматов никогда не держался за должность.

«Подтверждаю, что я лично передала заявление мэра руководителю аппарата, который передаст Бишкекскому городскому парламенту», — рассказала советник.

Комендантом Бишкека объявили бывшего замглавы МВД
Общество
Курсан Асанов (справа)

Она напомнила, что ночью был захвачен Белый дом, где расположены парламент и администрация президента, глава государства «не контролирует ситуацию, депутаты старого парламента не нашли механизма взаимодействия, депутаты нового парламента еще не вступили, итоги голосования еще не определены».

Протестующие также заняли другие государственные здания, в том числе мэрию. Алмамбетова рассказала, что сотрудники городской администрации решили привести город в порядок, а когда вернулись в мэрию, там «уже были дружинники, захватчики».

«Поэтому мэр счел нужным добровольно сложить свои полномочия», — добавила представитель Суракматова.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Ранее 6 октября протестующие провозгласили мэром столицы Киргизии кандидата в депутаты парламента от партии «Республика» Жоошбека Коеналиева. Утром участники протестной акции заняли мэрию города.
Сотрудники муниципалитета сообщали, что их пускают в здание по удостоверениям.

Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в Бишкеке начались после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, куда прошли лишь четыре из 16 принимавших участие партий. Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в Бишкеке попыткой захвата власти. Позднее ЦИК признала результаты голосования недействительными.
 

Киргизия протесты новости
Материалы по теме
В Киргизии освободили из колонии экс-премьера Сатыбалдиева
Общество
Комендантом Бишкека объявили бывшего замглавы МВД
Общество
При беспорядках в Бишкеке погиб человек и почти 600 пострадали
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter