Мэр Бишкека подал в отставку

Азиз Суракматов (Фото: Wikipedia)

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила РБК его советник Гуля Алмамбетова.

По ее словам, он написал заявление об отставке по собственному желанию. Алмамбетова отметила, что Суракматов никогда не держался за должность.

«Подтверждаю, что я лично передала заявление мэра руководителю аппарата, который передаст Бишкекскому городскому парламенту», — рассказала советник.

Она напомнила, что ночью был захвачен Белый дом, где расположены парламент и администрация президента, глава государства «не контролирует ситуацию, депутаты старого парламента не нашли механизма взаимодействия, депутаты нового парламента еще не вступили, итоги голосования еще не определены».